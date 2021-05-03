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Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич оценил ситуацию со СМИ в Прибалтике
Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич оценил ситуацию со СМИ в Прибалтике
Москва не ожидает улучшения ситуации с российскими СМИ в Прибалтике, дело идёт к тотальной зачистке информпространства от них, заявил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:41
2021-05-03T10:41
россия
максим буякевич
sputnik латвия
обсе
евросоюз
маргарита симоньян
латвия
в мире
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Москва не ожидает улучшения ситуации с российскими СМИ в Прибалтике, дело идёт к тотальной зачистке информпространства от них, заявил в беседе с РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Служба государственной безопасности Латвии 14 апреля вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничающих с российским Sputnik Латвия и русскоязычным информагентством Baltnews, с них взята подписка о неразглашении и невыезде."(В вопросе с BaltNews и Sputnik Латвия) Рига не отвечает по существу. Они говорят, что эти вызовы (журналистов на допрос - ред.) осуществляются в соответствии с законодательством на основании возбужденных уголовных дел по вопросам, относящимся к национальной безопасности и охране конституции. Ничего конкретного не говорят, из чего мы делаем вывод, что дела политически мотивированы", - сказал Буякевич.По его словам, сворачивание вещания российских каналов объясняют только персональными санкциями против руководителя МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Российская делегация постоянно напоминает, что на подавляющей части Евросоюза этот принцип не применяется, "наверное, потому, что остальные товарищи понимают, что это оксюморон - нельзя применять персональные санкции в отношении медийных активов и журналистов, которые занимаются профессиональной деятельностью"."Поскольку латышам и эстонцам больше нечем объяснять свои действия, они объясняют именно этим. Со своей стороны мы заявляем, что не ожидаем улучшения ситуации в Прибалтике, потому что понятно, к чему дело идет - к тотальной зачистке от русскоязычных медиаресурсов", - добавил дипломат.Он указал на то, что парадоксальным образом такого рода речи только приводят к росту популярности этих ресурсов в Прибалтике: тот же самый латвийский домен Sputnik после его закрытия получил в два раза больше уникальных юзеров. "Тем не менее, это не снимает угрозы физической расправы с журналистов, которые там работают и против которых там сейчас возбуждены уголовные дела", - заключил собеседник агентства.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210503/obse-1730976055.html
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россия, максим буякевич, sputnik латвия, обсе, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире

Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич оценил ситуацию со СМИ в Прибалтике

10:41 03.05.2021
 
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Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Москва не ожидает улучшения ситуации с российскими СМИ в Прибалтике, дело идёт к тотальной зачистке информпространства от них, заявил в беседе с РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
Служба государственной безопасности Латвии 14 апреля вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничающих с российским Sputnik Латвия и русскоязычным информагентством Baltnews, с них взята подписка о неразглашении и невыезде.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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"(В вопросе с BaltNews и Sputnik Латвия) Рига не отвечает по существу. Они говорят, что эти вызовы (журналистов на допрос - ред.) осуществляются в соответствии с законодательством на основании возбужденных уголовных дел по вопросам, относящимся к национальной безопасности и охране конституции. Ничего конкретного не говорят, из чего мы делаем вывод, что дела политически мотивированы", - сказал Буякевич.
По его словам, сворачивание вещания российских каналов объясняют только персональными санкциями против руководителя МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Российская делегация постоянно напоминает, что на подавляющей части Евросоюза этот принцип не применяется, "наверное, потому, что остальные товарищи понимают, что это оксюморон - нельзя применять персональные санкции в отношении медийных активов и журналистов, которые занимаются профессиональной деятельностью".
"Поскольку латышам и эстонцам больше нечем объяснять свои действия, они объясняют именно этим. Со своей стороны мы заявляем, что не ожидаем улучшения ситуации в Прибалтике, потому что понятно, к чему дело идет - к тотальной зачистке от русскоязычных медиаресурсов", - добавил дипломат.
Он указал на то, что парадоксальным образом такого рода речи только приводят к росту популярности этих ресурсов в Прибалтике: тот же самый латвийский домен Sputnik после его закрытия получил в два раза больше уникальных юзеров. "Тем не менее, это не снимает угрозы физической расправы с журналистов, которые там работают и против которых там сейчас возбуждены уголовные дела", - заключил собеседник агентства.
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Марш журналистов и представителей гражданского общества во Всемирный день свободы печати 3 мая 2018 г. в Накуру, Кения - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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Всемирный день свободы печати
 
РоссияМаксим БуякевичSputnik ЛатвияОБСЕЕвросоюзМаргарита СимоньянЛатвияВ мире
 
 
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