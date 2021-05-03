https://ria.ru/20210503/premiya-1731018958.html

Корреспондент Sputnik Узбекистан удостоена премии "Золотое перо"

Корреспондент Sputnik Узбекистан удостоена премии "Золотое перо"

Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова удостоена национальной премии в области журналистики "Золотое перо". Она стала победительницей в номинации... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T17:52

2021-05-03T17:52

2021-05-03T17:55

sputnik

шос

москва

ташкент

узбекистан

новости агентства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1731017928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18342816b532f7c3d8d9256b274ad5bb.jpg

ТАШКЕНТ, 3 мая — РИА Новости. Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова удостоена национальной премии в области журналистики "Золотое перо". Она стала победительницей в номинации "За лучший материал про Узбекистан" журналиста иностранного СМИ. Вручение состоялось в понедельник во дворце "Туркестон".Ежегодная премия "Олтин калам" ("Золотое перо") в этом году вручается в 15-й раз и приурочена к Международному дню свободы печати. Награда учреждена Творческим союзом журналистов Узбекистана и Центром по переподготовке журналистов."Я бесконечно счастлива была получить эту почетную награду — "за объективность и достоверность при освещении событий в Узбекистане". Это крайне важно для меня как журналиста. Я хотела бы сегодня посвятить эту победу всем своим коллегам по орбите Sputnik. Некоторые из них работают в странах, где довольно сильны русофобские настроения. Но я уверена, что нет такой силы, которая способна сдержать правду и объективность", — рассказала Дильшода Рахматова.Премией награждают узбекистанских и зарубежных журналистов, пишущих о республике, в номинациях "Лучшие материалы на телевидении, радио, в печати и в интернет-изданиях". Кроме того, предусмотрены специальные призы: за вклад в развитие журналистики, за активную гражданскую позицию, отдельно уже несколько лет награждают иностранных репортеров, пишущих об Узбекистане.Дильшода Рахматова – корреспондент Sputnik Узбекистан с 2017 года. Ее работы всегда отличаются актуальностью, оперативностью и остротой выбранных тем. Среди ее знаковых материалов за последний год репортажи из ковидного госпиталя под Ташкентом, а также из пострадавших от прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище поселков, очерк о развитии системы дошкольного образования в Каракалпакстане, интервью с министром здравоохранения Узбекистана, а также серия материалов о подготовке Самарканда к предстоящему в 2022 году саммиту ШОС. Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210419/master-klassy-1728970012.html

москва

ташкент

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik, шос, москва, ташкент, узбекистан, новости агентства