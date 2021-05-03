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Корреспондент Sputnik Узбекистан удостоена премии "Золотое перо"
Корреспондент Sputnik Узбекистан удостоена премии "Золотое перо"
Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова удостоена национальной премии в области журналистики "Золотое перо". Она стала победительницей в номинации... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T17:52
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ТАШКЕНТ, 3 мая — РИА Новости. Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова удостоена национальной премии в области журналистики "Золотое перо". Она стала победительницей в номинации "За лучший материал про Узбекистан" журналиста иностранного СМИ. Вручение состоялось в понедельник во дворце "Туркестон".Ежегодная премия "Олтин калам" ("Золотое перо") в этом году вручается в 15-й раз и приурочена к Международному дню свободы печати. Награда учреждена Творческим союзом журналистов Узбекистана и Центром по переподготовке журналистов."Я бесконечно счастлива была получить эту почетную награду — "за объективность и достоверность при освещении событий в Узбекистане". Это крайне важно для меня как журналиста. Я хотела бы сегодня посвятить эту победу всем своим коллегам по орбите Sputnik. Некоторые из них работают в странах, где довольно сильны русофобские настроения. Но я уверена, что нет такой силы, которая способна сдержать правду и объективность", — рассказала Дильшода Рахматова.Премией награждают узбекистанских и зарубежных журналистов, пишущих о республике, в номинациях "Лучшие материалы на телевидении, радио, в печати и в интернет-изданиях". Кроме того, предусмотрены специальные призы: за вклад в развитие журналистики, за активную гражданскую позицию, отдельно уже несколько лет награждают иностранных репортеров, пишущих об Узбекистане.Дильшода Рахматова – корреспондент Sputnik Узбекистан с 2017 года. Ее работы всегда отличаются актуальностью, оперативностью и остротой выбранных тем. Среди ее знаковых материалов за последний год репортажи из ковидного госпиталя под Ташкентом, а также из пострадавших от прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище поселков, очерк о развитии системы дошкольного образования в Каракалпакстане, интервью с министром здравоохранения Узбекистана, а также серия материалов о подготовке Самарканда к предстоящему в 2022 году саммиту ШОС. Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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sputnik, шос, москва, ташкент, узбекистан, новости агентства

Корреспондент Sputnik Узбекистан удостоена премии "Золотое перо"

17:52 03.05.2021 (обновлено: 17:55 03.05.2021)
 
© Sputnik / Рамиз БахтияровКорреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова на церемонии вручения национальной премии в области журналистики "Золотое перо"
Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова на церемонии вручения национальной премии в области журналистики Золотое перо - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 3 мая — РИА Новости. Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова удостоена национальной премии в области журналистики "Золотое перо". Она стала победительницей в номинации "За лучший материал про Узбекистан" журналиста иностранного СМИ. Вручение состоялось в понедельник во дворце "Туркестон".
Ежегодная премия "Олтин калам" ("Золотое перо") в этом году вручается в 15-й раз и приурочена к Международному дню свободы печати. Награда учреждена Творческим союзом журналистов Узбекистана и Центром по переподготовке журналистов.
"Я бесконечно счастлива была получить эту почетную награду — "за объективность и достоверность при освещении событий в Узбекистане". Это крайне важно для меня как журналиста. Я хотела бы сегодня посвятить эту победу всем своим коллегам по орбите Sputnik. Некоторые из них работают в странах, где довольно сильны русофобские настроения. Но я уверена, что нет такой силы, которая способна сдержать правду и объективность", — рассказала Дильшода Рахматова.
Премией награждают узбекистанских и зарубежных журналистов, пишущих о республике, в номинациях "Лучшие материалы на телевидении, радио, в печати и в интернет-изданиях". Кроме того, предусмотрены специальные призы: за вклад в развитие журналистики, за активную гражданскую позицию, отдельно уже несколько лет награждают иностранных репортеров, пишущих об Узбекистане.
© Sputnik / Рамиз БахтияровДиплом лауреата национальной премии в области журналистики "Золотое перо" корреспондента Sputnik Узбекистан Дильшоды Рахматовой
Диплом лауреата национальной премии в области журналистики Золотое перо корреспондента Sputnik Узбекистан Дильшоды Рахматовой - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Диплом лауреата национальной премии в области журналистики "Золотое перо" корреспондента Sputnik Узбекистан Дильшоды Рахматовой
Дильшода Рахматова – корреспондент Sputnik Узбекистан с 2017 года. Ее работы всегда отличаются актуальностью, оперативностью и остротой выбранных тем. Среди ее знаковых материалов за последний год репортажи из ковидного госпиталя под Ташкентом, а также из пострадавших от прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище поселков, очерк о развитии системы дошкольного образования в Каракалпакстане, интервью с министром здравоохранения Узбекистана, а также серия материалов о подготовке Самарканда к предстоящему в 2022 году саммиту ШОС.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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