https://ria.ru/20210503/pozhar-1730955935.html

На Садовом кольце в Москве потушили пожар в жилом доме

На Садовом кольце в Москве потушили пожар в жилом доме

Спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном жилом доме в центре Москвы, сообщается на сайте ГУМЧС столицы. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T01:42

2021-05-03T01:42

2021-05-03T07:40

садовое кольцо (москва)

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном жилом доме в центре Москвы, сообщается на сайте ГУМЧС столицы.Ранее сообщалось, что в 0.34 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Садовая-Каретная, дом 24/7. Один человек погиб."В 1.28 минут пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.Добавляется, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. Уточняется, что спасены 15 человек, их осматривают медики.

https://ria.ru/20210502/spasateli-1730906564.html

садовое кольцо (москва)

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садовое кольцо (москва), россия, москва, происшествия