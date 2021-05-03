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На Садовом кольце в Москве потушили пожар в жилом доме
На Садовом кольце в Москве потушили пожар в жилом доме
Спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном жилом доме в центре Москвы, сообщается на сайте ГУМЧС столицы. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T01:42
2021-05-03T01:42
2021-05-03T07:40
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном жилом доме в центре Москвы, сообщается на сайте ГУМЧС столицы.Ранее сообщалось, что в 0.34 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Садовая-Каретная, дом 24/7. Один человек погиб."В 1.28 минут пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.Добавляется, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. Уточняется, что спасены 15 человек, их осматривают медики.
https://ria.ru/20210502/spasateli-1730906564.html
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