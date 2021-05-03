https://ria.ru/20210503/politseyskiy-1731029979.html

Полицейского проверят после конфликта в Подмосковье

Полицейского проверят после конфликта в Подмосковье

Полиция начала проверку после конфликта сотрудника правоохранительных органов на выходном с гражданами в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T20:31

2021-05-03T20:31

2021-05-03T20:52

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку после конфликта сотрудника правоохранительных органов на выходном с гражданами в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.По словам собеседника агентства, в воскресенье в дежурную часть отдела полиции МВД России "Щелковское" поступило заявление от женщины, что возле одного из частных домов в селе Душоново произошел конфликт между гражданами. Установлено, что одним из участников конфликта оказался находившийся на выходном дне сотрудник местного отдела полиции, пояснил он."В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210430/delo-1730745373.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), происшествия