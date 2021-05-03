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Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке
Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке
Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:55
2021-05-03T14:55
городское хозяйство москвы
алексей немерюк
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."По поводу торжественных мероприятий по случаю Дня Победы, торжественных мероприятий больших не будет, фейерверки у нас будут проходить, они пройдут на 31 локации в наших парках", - сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы".
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городское хозяйство москвы, алексей немерюк, москва, общество

Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке

14:55 03.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПраздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"По поводу торжественных мероприятий по случаю Дня Победы, торжественных мероприятий больших не будет, фейерверки у нас будут проходить, они пройдут на 31 локации в наших парках", - сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы".
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Городское хозяйство МосквыАлексей НемерюкМоскваОбщество
 
 
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