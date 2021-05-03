https://ria.ru/20210503/pobeda-1730999042.html

Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке

Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке

Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T14:55

2021-05-03T14:55

2021-05-03T14:55

городское хозяйство москвы

алексей немерюк

москва

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."По поводу торжественных мероприятий по случаю Дня Победы, торжественных мероприятий больших не будет, фейерверки у нас будут проходить, они пройдут на 31 локации в наших парках", - сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы".

https://ria.ru/20210430/putin-1730698628.html

москва

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городское хозяйство москвы, алексей немерюк, москва, общество