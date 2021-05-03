https://ria.ru/20210503/pobeda-1730999042.html
Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке
Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке
Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:55
2021-05-03T14:55
2021-05-03T14:55
городское хозяйство москвы
алексей немерюк
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573450882_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_657fa38932f5c613cc8808ffa2d2ae4a.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Фейерверки в День Победы в Москве пройдут на 31 точке, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."По поводу торжественных мероприятий по случаю Дня Победы, торжественных мероприятий больших не будет, фейерверки у нас будут проходить, они пройдут на 31 локации в наших парках", - сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы".
https://ria.ru/20210430/putin-1730698628.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573450882_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_7b3592f5905aa59e0a53bcfc5ba46d4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, алексей немерюк, москва, общество