Пашинян оценил признание Байденом геноцида армян
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ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Признанию президентом США Джо Байденом геноцида армян со стороны Османской империи способствовал целый ряд факторов, в частности работа армянской диаспоры, заявил в понедельник исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Президент США Джо Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.
"Роль (в признании геноцида - ред.) сыграли долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные факторы. Долгосрочный фактор связан с последовательной работой армянской общины и всех организаций диаспоры. Среднесрочный (связан – ред.) с региональной политикой Турции и диссонансом, возникшим между Турцией и США", - заявил Пашинян, выступая в парламенте.
Краткосрочными факторами он назвал "открытую и активную вовлеченность Турции" в эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.