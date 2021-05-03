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Пашинян оценил признание Байденом геноцида армян
Пашинян оценил признание Байденом геноцида армян
Признанию президентом США Джо Байденом геноцида армян со стороны Османской империи способствовал целый ряд факторов, в частности работа армянской диаспоры,... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:40
2021-05-03T13:40
европарламент
никол пашинян
всемирный совет церквей
госдума рф
джо байден
турция
сша
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Признанию президентом США Джо Байденом геноцида армян со стороны Османской империи способствовал целый ряд факторов, в частности работа армянской диаспоры, заявил в понедельник исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.Президент США Джо Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях."Роль (в признании геноцида - ред.) сыграли долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные факторы. Долгосрочный фактор связан с последовательной работой армянской общины и всех организаций диаспоры. Среднесрочный (связан – ред.) с региональной политикой Турции и диссонансом, возникшим между Турцией и США", - заявил Пашинян, выступая в парламенте.Краткосрочными факторами он назвал "открытую и активную вовлеченность Турции" в эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года.В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/armeniya-1730774866.html
https://ria.ru/20210424/genotsid-1729803306.html
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европарламент, никол пашинян, всемирный совет церквей, госдума рф, джо байден, турция, сша, армения, в мире

Пашинян оценил признание Байденом геноцида армян

13:40 03.05.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Признанию президентом США Джо Байденом геноцида армян со стороны Османской империи способствовал целый ряд факторов, в частности работа армянской диаспоры, заявил в понедельник исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Президент США Джо Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 20:34Мир
Президент Армении поблагодарил Кардашьян за вклад в признание геноцида
"Роль (в признании геноцида - ред.) сыграли долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные факторы. Долгосрочный фактор связан с последовательной работой армянской общины и всех организаций диаспоры. Среднесрочный (связан – ред.) с региональной политикой Турции и диссонансом, возникшим между Турцией и США", - заявил Пашинян, выступая в парламенте.
Краткосрочными факторами он назвал "открытую и активную вовлеченность Турции" в эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 21:57
Президент Армении назвал признание Байденом геноцида вдохновляющим шагом
 
ЕвропарламентНикол ПашинянВсемирный совет церквейГосдума РФДжо БайденТурцияСШААрменияВ мире
 
 
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