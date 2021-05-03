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У здания на Тверской улице в Москве обрушилась облицовка
У здания на Тверской улице в Москве обрушилась облицовка
Облицовка фасада здания обрушилась на Тверской улице в Москве, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T15:08
2021-05-03T15:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Облицовка фасада здания обрушилась на Тверской улице в Москве, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает столичная прокуратура."На одном из домов на Тверской произошло частичное обрушение облицовки фасада. В результате инцидента никто не пострадал. Тверская межрайонная прокуратура организовала проверку", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.Добавляется, что прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также приняты меры прокурорского реагирования, уточняют в ведомстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

У здания на Тверской улице в Москве обрушилась облицовка

15:08 03.05.2021 (обновлено: 15:17 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Облицовка фасада здания обрушилась на Тверской улице в Москве, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает столичная прокуратура.
"На одном из домов на Тверской произошло частичное обрушение облицовки фасада. В результате инцидента никто не пострадал. Тверская межрайонная прокуратура организовала проверку", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
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Добавляется, что прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также приняты меры прокурорского реагирования, уточняют в ведомстве.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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