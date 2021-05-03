https://ria.ru/20210503/oblitsovka-1731000671.html

У здания на Тверской улице в Москве обрушилась облицовка

У здания на Тверской улице в Москве обрушилась облицовка

Облицовка фасада здания обрушилась на Тверской улице в Москве, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T15:08

2021-05-03T15:08

2021-05-03T15:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Облицовка фасада здания обрушилась на Тверской улице в Москве, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает столичная прокуратура."На одном из домов на Тверской произошло частичное обрушение облицовки фасада. В результате инцидента никто не пострадал. Тверская межрайонная прокуратура организовала проверку", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.Добавляется, что прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также приняты меры прокурорского реагирования, уточняют в ведомстве.

https://ria.ru/20210425/voditel-1729829500.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия