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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210503/nedelya-1730953634.html
Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи
Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи
Православные христиане с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей (неделей). РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T00:27
2021-05-03T00:27
религия и мировоззрение
россия
иисус христос
пасха
русская православная церковь
москва
православие
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Православные христиане с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей (неделей).У православных на Светлой седмице отменяются однодневные посты в среду и пятницу, богослужения ведутся по торжественному, пасхальному чину. Царские врата в храмах остаются открытыми круглосуточно, потому что в эти дни православным как бы открывается светлый небесный мир.Согласно Новому завету, Иисус Христос воскрес на третий день после крестной смерти. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.На Светлой неделе христиане традиционно ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, в храмах звонят колокола в знак главного праздника - Воскресения Христова. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему в любое время дня.В связи с пандемией коронавируса многие приходы организуют онлайн-трансляцию богослужений. Сами церковные службы, как отмечают в патриархии, проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и внутренних установлений Русской православной церкви в связи с пандемией, принятых ранее ее Священным Синодом и патриархом Кириллом.
https://ria.ru/20210502/paskha-1730907218.html
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россия, иисус христос, пасха, русская православная церковь, москва, православие, общество

Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи

00:27 03.05.2021
 
© Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкНа праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
На праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Православные христиане с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей (неделей).
"В понедельник Светлой седмицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как ожидается, совершит Божественную литургию в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви. Богослужение начнется в 10.00.
У православных на Светлой седмице отменяются однодневные посты в среду и пятницу, богослужения ведутся по торжественному, пасхальному чину. Царские врата в храмах остаются открытыми круглосуточно, потому что в эти дни православным как бы открывается светлый небесный мир.
Согласно Новому завету, Иисус Христос воскрес на третий день после крестной смерти. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.
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На Светлой неделе христиане традиционно ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, в храмах звонят колокола в знак главного праздника - Воскресения Христова. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему в любое время дня.
В связи с пандемией коронавируса многие приходы организуют онлайн-трансляцию богослужений. Сами церковные службы, как отмечают в патриархии, проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и внутренних установлений Русской православной церкви в связи с пандемией, принятых ранее ее Священным Синодом и патриархом Кириллом.
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