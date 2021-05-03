Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи
© Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкНа праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
© Пресс-служба Патриархии РПЦ
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Православные христиане с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей (неделей).
"В понедельник Светлой седмицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как ожидается, совершит Божественную литургию в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви. Богослужение начнется в 10.00.
У православных на Светлой седмице отменяются однодневные посты в среду и пятницу, богослужения ведутся по торжественному, пасхальному чину. Царские врата в храмах остаются открытыми круглосуточно, потому что в эти дни православным как бы открывается светлый небесный мир.
Согласно Новому завету, Иисус Христос воскрес на третий день после крестной смерти. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.
На Светлой неделе христиане традиционно ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, в храмах звонят колокола в знак главного праздника - Воскресения Христова. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему в любое время дня.
В связи с пандемией коронавируса многие приходы организуют онлайн-трансляцию богослужений. Сами церковные службы, как отмечают в патриархии, проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и внутренних установлений Русской православной церкви в связи с пандемией, принятых ранее ее Священным Синодом и патриархом Кириллом.