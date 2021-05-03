https://ria.ru/20210503/nedelya-1730953634.html

Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи

Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи

Православные христиане с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей (неделей). РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T00:27

2021-05-03T00:27

2021-05-03T00:27

религия и мировоззрение

россия

иисус христос

пасха

русская православная церковь

москва

православие

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730920542_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_9181f610b1ea7c55c00cb0cadbd9686f.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Православные христиане с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей (неделей).У православных на Светлой седмице отменяются однодневные посты в среду и пятницу, богослужения ведутся по торжественному, пасхальному чину. Царские врата в храмах остаются открытыми круглосуточно, потому что в эти дни православным как бы открывается светлый небесный мир.Согласно Новому завету, Иисус Христос воскрес на третий день после крестной смерти. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.На Светлой неделе христиане традиционно ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, в храмах звонят колокола в знак главного праздника - Воскресения Христова. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему в любое время дня.В связи с пандемией коронавируса многие приходы организуют онлайн-трансляцию богослужений. Сами церковные службы, как отмечают в патриархии, проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и внутренних установлений Русской православной церкви в связи с пандемией, принятых ранее ее Священным Синодом и патриархом Кириллом.

https://ria.ru/20210502/paskha-1730907218.html

https://ria.ru/20210502/paskha-1730895875.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иисус христос, пасха, русская православная церковь, москва, православие, общество