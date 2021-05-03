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Постпред США при ООН заявила о поддержке журналистов в Мьянме
Постпред США при ООН заявила о поддержке журналистов в Мьянме
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила поддержку народу и в особенности журналистам Мьянмы. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T17:21
2021-05-03T17:21
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ООН, 3 мая – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила поддержку народу и в особенности журналистам Мьянмы.Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая."Жителям Мьянмы, и особенно журналистам в Мьянме: Соединенные Штаты поддерживают вас. Мы приветствуем мужественных журналистов, которые действуют в обход запрета на СМИ, введенного военными, и документируют ужасы, совершенные хунтой, и делятся этим с миром", - заявила Томас-Гринфилд в своем видеообращении.По ее словам, США осуждают незаконные аресты и насилие в отношении журналистов."Как сказал президент Байден, Америка не откажется от нашей приверженности правам человека и основным свободам. Мы продолжим неустанно работать в координации с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь остановить незаконные задержания и нарушения прав человека, а также чтобы положить конец этому насилию", - добавила она.Первого февраля военные в этой стране сместили гражданское правительство и взяли власть в свои руки, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии и нежеланием гражданских властей ее расследовать.Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства Мьянмы пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов - в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
https://ria.ru/20210428/myanma-1730266390.html
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мьянма, оон, сша, в мире

Постпред США при ООН заявила о поддержке журналистов в Мьянме

17:21 03.05.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ООН, 3 мая – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила поддержку народу и в особенности журналистам Мьянмы.
Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая.
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"Жителям Мьянмы, и особенно журналистам в Мьянме: Соединенные Штаты поддерживают вас. Мы приветствуем мужественных журналистов, которые действуют в обход запрета на СМИ, введенного военными, и документируют ужасы, совершенные хунтой, и делятся этим с миром", - заявила Томас-Гринфилд в своем видеообращении.
По ее словам, США осуждают незаконные аресты и насилие в отношении журналистов.
"Как сказал президент Байден, Америка не откажется от нашей приверженности правам человека и основным свободам. Мы продолжим неустанно работать в координации с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь остановить незаконные задержания и нарушения прав человека, а также чтобы положить конец этому насилию", - добавила она.
Первого февраля военные в этой стране сместили гражданское правительство и взяли власть в свои руки, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии и нежеланием гражданских властей ее расследовать.
Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства Мьянмы пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов - в течение двух лет.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
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