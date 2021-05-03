https://ria.ru/20210503/myanma-1731015076.html

Постпред США при ООН заявила о поддержке журналистов в Мьянме

Постпред США при ООН заявила о поддержке журналистов в Мьянме

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила поддержку народу и в особенности журналистам Мьянмы. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T17:21

2021-05-03T17:21

2021-05-03T17:21

мьянма

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585846348_947:290:2895:1386_1920x0_80_0_0_7b31735f7ec1fd43e74e32c015e1ec8d.jpg

ООН, 3 мая – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила поддержку народу и в особенности журналистам Мьянмы.Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая."Жителям Мьянмы, и особенно журналистам в Мьянме: Соединенные Штаты поддерживают вас. Мы приветствуем мужественных журналистов, которые действуют в обход запрета на СМИ, введенного военными, и документируют ужасы, совершенные хунтой, и делятся этим с миром", - заявила Томас-Гринфилд в своем видеообращении.По ее словам, США осуждают незаконные аресты и насилие в отношении журналистов."Как сказал президент Байден, Америка не откажется от нашей приверженности правам человека и основным свободам. Мы продолжим неустанно работать в координации с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь остановить незаконные задержания и нарушения прав человека, а также чтобы положить конец этому насилию", - добавила она.Первого февраля военные в этой стране сместили гражданское правительство и взяли власть в свои руки, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии и нежеланием гражданских властей ее расследовать.Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства Мьянмы пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов - в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.

https://ria.ru/20210428/myanma-1730266390.html

https://ria.ru/20210421/myanma-1729203287.html

мьянма

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, оон, сша, в мире