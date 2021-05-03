https://ria.ru/20210503/moshenniki-1730996796.html
В Новгородской области мошенники не уплатили два миллиарда рублей
В Новгородской области мошенники не уплатили два миллиарда рублей
В Новгородской области выявлены факты мошеннических действий, связанных с уклонением от уплаты налогов (акцизов) на общую сумму около 2 миллиардов рублей,... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:24
2021-05-03T14:24
2021-05-03T14:43
россия
гуэбипк мвд рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. В Новгородской области выявлены факты мошеннических действий, связанных с уклонением от уплаты налогов (акцизов) на общую сумму около 2 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД по Новгородской области."В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и регионального управления ФСБ выявлены мошеннические действия по уклонению от уплаты налогов (акцизов) в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе ведомства.По данным УМВД, предварительно установлено, что руководство общества с ограниченной ответственностью (ООО) по производству химических органических основных веществ с января 2015 по декабрь 2017 года внесло в бухгалтерский учет и налоговую отчетность заведомо ложные сведения о якобы произведенной неспиртосодержащей продукции (эфира этилового уксусной кислоты) с использованием этилового денатурированного спирта. Однако, как отмечается в пресс-релизе, фактически данная продукция не производилась, в связи с чем организация не имела права на налоговые вычеты по акцизам и таким образом не уплатила в бюджет акцизы на общую сумму около 2 миллиардов рублей.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (Мошенничество) и пунктом "б" части 2 статьи 199 (Уклонение от уплаты налогов) УК РФ, при обыске в ООО изъяты документация, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение, отмечают в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20210501/moshennichestvo-1730835530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, гуэбипк мвд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новгородская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости.
В Новгородской области
выявлены факты мошеннических действий, связанных с уклонением от уплаты налогов (акцизов) на общую сумму около 2 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД по Новгородской области.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России
по Новгородской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК
МВД России и регионального управления ФСБ
выявлены мошеннические действия по уклонению от уплаты налогов (акцизов) в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным УМВД, предварительно установлено, что руководство общества с ограниченной ответственностью (ООО) по производству химических органических основных веществ с января 2015 по декабрь 2017 года внесло в бухгалтерский учет и налоговую отчетность заведомо ложные сведения о якобы произведенной неспиртосодержащей продукции (эфира этилового уксусной кислоты) с использованием этилового денатурированного спирта. Однако, как отмечается в пресс-релизе, фактически данная продукция не производилась, в связи с чем организация не имела права на налоговые вычеты по акцизам и таким образом не уплатила в бюджет акцизы на общую сумму около 2 миллиардов рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (Мошенничество) и пунктом "б" части 2 статьи 199 (Уклонение от уплаты налогов) УК РФ, при обыске в ООО изъяты документация, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение, отмечают в пресс-службе ведомства.