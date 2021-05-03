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Мошенники-шантажисты научились обходить спам-фильтры, заявила эксперт
Мошенники-шантажисты научились обходить спам-фильтры, заявила эксперт
Мошенники, которые занимаются шантажом по электронной почте, усложнили свои рассылки и научились успешно обходить спам-фильтры, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T09:07
2021-05-03T09:07
россия
лаборатория касперского
технологии
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мошенники, которые занимаются шантажом по электронной почте, усложнили свои рассылки и научились успешно обходить спам-фильтры, сообщила РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.Днем рождения спама считается 3 мая. Именно в этот деть в 1978 году был зарегистрирован первый случай отправки нежелательного рекламного сообщения. Спустя сорок лет реклама стала настоящим бедствием пользователей электронных почтовых ящиков. В этот же день в 2004 году интернет-червь Sasser поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру.По словам Щербаковой, доля спама как в России, так и в мире постепенно немного снижается. Если в первом квартале 2020 года в России она в среднем составляла 51%, то за аналогичный период 2021-го – уже 48%.Однако в целом это достаточно ощутимый объем, поэтому угрозу, которую несёт в себе спам, не стоит сбрасывать со счетов, отметила Щербакова. К тому же, по ее словам, спам-рассылки становятся более сложными.Кроме того, мошенники вставляют в адрес отправителя почтовый ящик пользователя. "Таким образом мошенники пытаются создать видимость того, что у них есть контроль над почтовым ящиком жертвы", - поясняет Щербакова.
https://ria.ru/20210429/sapsan-1730469511.html
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россия, лаборатория касперского, технологии, общество

Мошенники-шантажисты научились обходить спам-фильтры, заявила эксперт

09:07 03.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мошенники, которые занимаются шантажом по электронной почте, усложнили свои рассылки и научились успешно обходить спам-фильтры, сообщила РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.
Днем рождения спама считается 3 мая. Именно в этот деть в 1978 году был зарегистрирован первый случай отправки нежелательного рекламного сообщения. Спустя сорок лет реклама стала настоящим бедствием пользователей электронных почтовых ящиков. В этот же день в 2004 году интернет-червь Sasser поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру.
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По словам Щербаковой, доля спама как в России, так и в мире постепенно немного снижается. Если в первом квартале 2020 года в России она в среднем составляла 51%, то за аналогичный период 2021-го – уже 48%.
Однако в целом это достаточно ощутимый объем, поэтому угрозу, которую несёт в себе спам, не стоит сбрасывать со счетов, отметила Щербакова. К тому же, по ее словам, спам-рассылки становятся более сложными.
"Если мы говорим, например, о таком неприятном феномене, как шантаж по электронной почте, то здесь злоумышленники стали "зашумлять" текст, добавлять текст в виде картинок. Это делается для обхода спам-фильтров", - рассказала она.
Кроме того, мошенники вставляют в адрес отправителя почтовый ящик пользователя. "Таким образом мошенники пытаются создать видимость того, что у них есть контроль над почтовым ящиком жертвы", - поясняет Щербакова.
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