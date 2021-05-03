https://ria.ru/20210503/moor-1730983932.html

Глава Тюменской области проведет заседание оперштаба по пожарам

Глава Тюменской области проведет заседание оперштаба по пожарам

Губернатор Тюменской области Александр Моор в понедельник проведет заседание выездного оперативного штаба области по охране лесов от пожаров, сообщает... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T12:21

2021-05-03T12:21

2021-05-03T12:21

тюменская область

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в понедельник проведет заседание выездного оперативного штаба области по охране лесов от пожаров, сообщает пресс-служба главы региона.Как отметили в пресс-службе, количество лесных пожаров в регионе за период с 15 апреля по 1 мая увеличилось в 1,8 раза, а площадь лесного фонда, пройденная огнём, - в 187 раз.В планах Моора - облет возгораний в Армизонском, Ишимском, Абатском, Викуловском, Аромашевском районах, на территории которых введен режим повышенной готовности из-за лесных и ландшафтных пожаров.С 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, разводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках. С 23 апреля режим повышенной готовности был введен в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе за исключением территорий населенных пунктов данных муниципальных образований.

https://ria.ru/20210430/yunarmiya-1730706137.html

тюменская область

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александр моор, тюменская область