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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/kuveyt-1731019944.html
Не вакцинированных от COVID-19 граждан Кувейта не выпустят из страны
Не вакцинированных от COVID-19 граждан Кувейта не выпустят из страны
Правительство Кувейта запретит с 22 мая выезжать за пределы страны гражданам, которые не получили вакцину от коронавируса. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T18:05
2021-05-03T18:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
кувейт
вакцинация
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство Кувейта запретит с 22 мая выезжать за пределы страны гражданам, которые не получили вакцину от коронавируса."С субботы, 22 мая, будет запрещен выезд за пределы страны для граждан, их спутников из ближайших родственников и домашних работников, если они не были защищены от заражения коронавирусом с помощью вакцинации. Исключением являются возрастные группы, не подлежащие вакцинации", - говорится в решении кувейтского кабмина, которое опубликовал правительственный центр по связям с общественностью.Отмечается, что запрет на въезд в Кувейт иностранных граждан остается в силе.По данным минздрава Кувейта, в стране зафиксированы более 276 тысяч случаев коронавируса, скончались 1578 человек.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кувейт, вакцинация, в мире

Не вакцинированных от COVID-19 граждан Кувейта не выпустят из страны

18:05 03.05.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину
Медицинский сотрудник готовит вакцину - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство Кувейта запретит с 22 мая выезжать за пределы страны гражданам, которые не получили вакцину от коронавируса.
"С субботы, 22 мая, будет запрещен выезд за пределы страны для граждан, их спутников из ближайших родственников и домашних работников, если они не были защищены от заражения коронавирусом с помощью вакцинации. Исключением являются возрастные группы, не подлежащие вакцинации", - говорится в решении кувейтского кабмина, которое опубликовал правительственный центр по связям с общественностью.
Отмечается, что запрет на въезд в Кувейт иностранных граждан остается в силе.
По данным минздрава Кувейта, в стране зафиксированы более 276 тысяч случаев коронавируса, скончались 1578 человек.
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