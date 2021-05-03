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Не вакцинированных от COVID-19 граждан Кувейта не выпустят из страны
Не вакцинированных от COVID-19 граждан Кувейта не выпустят из страны
Правительство Кувейта запретит с 22 мая выезжать за пределы страны гражданам, которые не получили вакцину от коронавируса. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T18:05
2021-05-03T18:05
2021-05-03T18:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
кувейт
вакцинация
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство Кувейта запретит с 22 мая выезжать за пределы страны гражданам, которые не получили вакцину от коронавируса."С субботы, 22 мая, будет запрещен выезд за пределы страны для граждан, их спутников из ближайших родственников и домашних работников, если они не были защищены от заражения коронавирусом с помощью вакцинации. Исключением являются возрастные группы, не подлежащие вакцинации", - говорится в решении кувейтского кабмина, которое опубликовал правительственный центр по связям с общественностью.Отмечается, что запрет на въезд в Кувейт иностранных граждан остается в силе.По данным минздрава Кувейта, в стране зафиксированы более 276 тысяч случаев коронавируса, скончались 1578 человек.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кувейт, вакцинация, в мире
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Правительство Кувейта
запретит с 22 мая выезжать за пределы страны гражданам, которые не получили вакцину от коронавируса
.
"С субботы, 22 мая, будет запрещен выезд за пределы страны для граждан, их спутников из ближайших родственников и домашних работников, если они не были защищены от заражения коронавирусом с помощью вакцинации. Исключением являются возрастные группы, не подлежащие вакцинации", - говорится в решении кувейтского кабмина, которое опубликовал правительственный центр по связям с общественностью.
Отмечается, что запрет на въезд в Кувейт иностранных граждан остается в силе.
По данным минздрава Кувейта, в стране зафиксированы более 276 тысяч случаев коронавируса, скончались 1578 человек.