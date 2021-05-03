https://ria.ru/20210503/kuveyt-1731019944.html

Не вакцинированных от COVID-19 граждан Кувейта не выпустят из страны

Не вакцинированных от COVID-19 граждан Кувейта не выпустят из страны

Правительство Кувейта запретит с 22 мая выезжать за пределы страны гражданам, которые не получили вакцину от коронавируса. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T18:05

2021-05-03T18:05

2021-05-03T18:05

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

кувейт

вакцинация

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правительство Кувейта запретит с 22 мая выезжать за пределы страны гражданам, которые не получили вакцину от коронавируса."С субботы, 22 мая, будет запрещен выезд за пределы страны для граждан, их спутников из ближайших родственников и домашних работников, если они не были защищены от заражения коронавирусом с помощью вакцинации. Исключением являются возрастные группы, не подлежащие вакцинации", - говорится в решении кувейтского кабмина, которое опубликовал правительственный центр по связям с общественностью.Отмечается, что запрет на въезд в Кувейт иностранных граждан остается в силе.По данным минздрава Кувейта, в стране зафиксированы более 276 тысяч случаев коронавируса, скончались 1578 человек.

кувейт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кувейт, вакцинация, в мире