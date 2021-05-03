https://ria.ru/20210503/koronavirus-1731022621.html
Названа страна — лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19
Названа страна — лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19
Пандемия COVID-19 в Бразилии остается вне контроля властей, таким образом, страна превращается в гигантскую "лабораторию" по выведению новых штаммов... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T18:47
2021-05-03T18:47
2021-05-03T21:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сан-паулу (город)
манаус
бразилия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 мая — РИА Новости. Пандемия COVID-19 в Бразилии остается вне контроля властей, таким образом, страна превращается в гигантскую "лабораторию" по выведению новых штаммов коронавируса, заявил РИА Новости Доминго Альвес, профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу.Неделю назад Институт Бутантан сообщил об обнаружении в стране трех новых штаммов вируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканского и амазонского вариантов."У нас сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше", — сказал специалист.Он обратил внимание на особую опасность амазонского штамма (P.1), который был впервые обнаружен в городе Манаус. После его выявления Бразилия переживает "откат сценария" — в группу риска начинают входить все более и более молодые люди, в том числе беременные женщины, сказал собеседник агентства."Вариант (вируса) из Манауса распространился по всей стране, потому что никто ничего не контролирует. Выявление новых штаммов носит спорадический характер. Когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий", — предупредил эксперт.По его словам, другим фактором риска служит появление новых штаммов во время кампании по вакцинированию населения. Контакты вируса с вакцинированными людьми создают биологическое давление, которое приводит к дальнейшим мутациям уже мутировавшего вируса и может привести к возникновению штаммов, пробивающих "щит антител".Бразилия — одна из самых пострадавших стран из-за пандемии коронавируса. В общей сложности в стране выявлено 14 754 910 случаев заражения коронавирусом, скончались 407 639 пациентов с подтвержденным COVID-19.
https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731021547.html
https://ria.ru/20210428/indiya-1730255951.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сан-паулу (город), манаус, бразилия
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 мая — РИА Новости.
Пандемия COVID-19 в Бразилии
остается вне контроля властей, таким образом, страна превращается в гигантскую "лабораторию" по выведению новых штаммов коронавируса, заявил РИА Новости Доминго Альвес, профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу
.
Неделю назад Институт Бутантан сообщил об обнаружении в стране трех новых штаммов вируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканского и амазонского вариантов.
"У нас сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше", — сказал специалист.
Он обратил внимание на особую опасность амазонского штамма (P.1), который был впервые обнаружен в городе Манаус
. После его выявления Бразилия переживает "откат сценария" — в группу риска начинают входить все более и более молодые люди, в том числе беременные женщины, сказал собеседник агентства.
"Вариант (вируса) из Манауса распространился по всей стране, потому что никто ничего не контролирует. Выявление новых штаммов носит спорадический характер. Когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий", — предупредил эксперт.
По его словам, другим фактором риска служит появление новых штаммов во время кампании по вакцинированию населения. Контакты вируса с вакцинированными людьми создают биологическое давление, которое приводит к дальнейшим мутациям уже мутировавшего вируса и может привести к возникновению штаммов, пробивающих "щит антител".
Бразилия — одна из самых пострадавших стран из-за пандемии коронавируса. В общей сложности в стране выявлено 14 754 910 случаев заражения коронавирусом, скончались 407 639 пациентов с подтвержденным COVID-19.