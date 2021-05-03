https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730997253.html

Путину доложат об организации обследований для перенесших COVID-19

Путину доложат об организации обследований для перенесших COVID-19

Президент РФ Владимир Путин поручил до 25 июля доложить об организации медицинских обследований для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, а... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T14:30

2021-05-03T14:30

2021-05-03T14:30

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коронавирус covid-19

россия

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общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 25 июля доложить об организации медицинских обследований для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также в целом о реализации с 1 июля углубленной программы диспансеризации и профилактических осмотров.Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что необходимо расширить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме с 1 июля 2021 года. В понедельник на сайте Кремля был опубликован утвержденный президентом перечень поручений по реализации послания.В частности, Путин поручил правительству и региональным властям "обеспечить реализацию начиная с 1 июля 2021 года (исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки) углубленной программы профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, предусмотрев ее расширение за счет включения дополнительных инструментальных и лабораторных исследований, в целях увеличения охвата населения всех возрастных групп для своевременного выявления заболеваний, являющихся основными причинами преждевременной смертности населения, а также медицинского обследования граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), на наличие поражений сердечно-сосудистой и иных систем, в том числе органов дыхания".Доклад о ходе реализации этого поручения должен быть представлен до 25 июля, а затем - раз в полгода.Также президент поручил расширить программы лечения и реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях для людей с заболеваниями, выявленными в ходе профосмотров и диспансеризации. Кроме того, согласно перечню поручений, предстоит обеспечить поэтапную реализацию в 2021–2030 годах мероприятий, которые направлены на борьбу с гепатитом С, и минимизировать риски его распространения.Доклад по этим вопросам должен быть сделан до 1 июля, а далее - один раз в полгода.

https://ria.ru/20210427/tsentr-1730209930.html

https://ria.ru/20210401/oslozhneniya-1603798840.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество