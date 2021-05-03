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В России за время пандемии провели более 130 миллионов тестов на COVID-19
В России за время пандемии провели более 130 миллионов тестов на COVID-19
Более 130 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 236 тысяч тестов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:43
2021-05-03T10:43
2021-05-03T10:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 130 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 236 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 130 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 508 419 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 236 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество