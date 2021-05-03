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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730976575.html
В России за время пандемии провели более 130 миллионов тестов на COVID-19
В России за время пандемии провели более 130 миллионов тестов на COVID-19
Более 130 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 236 тысяч тестов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:43
2021-05-03T10:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 130 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 236 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 130 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 508 419 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 236 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России за время пандемии провели более 130 миллионов тестов на COVID-19

10:43 03.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедико-санитарная часть аэропорта Домодедово выдает пассажирам сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19
Медико-санитарная часть аэропорта Домодедово выдает пассажирам сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 130 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 236 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 130 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 508 419 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 236 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
 
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