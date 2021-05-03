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В ДНР в 2021 году от коронавируса привьют миллион человек, заявил Пушилин
В ДНР в 2021 году от коронавируса привьют миллион человек, заявил Пушилин
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) планирует до конца текущего года привить от коронавируса до миллиона человек, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:25
2021-05-03T10:25
2021-05-03T11:26
коронавирус covid-19
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донецкая народная республика
денис пушилин
здоровье - общество
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) планирует до конца текущего года привить от коронавируса до миллиона человек, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Мы действительно хотим прийти к цифре, которая позволит говорить о коллективном иммунитете. И эта цифра должна приближаться к миллиону человек. То есть по этим расчетам. Но стараемся, конечно же, постараемся сделать это до конца года. Успеем или нет, покажет время. Здесь очень сложно загадывать, но тем не менее у нас прививочные пункты открываются", - сказал Пушилин.Он уточнил, что на данный момент таких прививочных пунктов 39. "В самое ближайшее время запланировано еще открытие 4-х прививочных пунктов. Дальше пойдет по нарастающей, безусловно, потому что для нас важно находиться, во-первых, в одном эпидемиологическом поле с Россией, потому что с Россией мы не намерены закрываться. И для нас это возможность выжить - граница с Российской Федерацией", - заключил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
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коронавирус covid-19, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, здоровье - общество, в мире