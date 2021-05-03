Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730975090.html
В ДНР в 2021 году от коронавируса привьют миллион человек, заявил Пушилин
В ДНР в 2021 году от коронавируса привьют миллион человек, заявил Пушилин
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) планирует до конца текущего года привить от коронавируса до миллиона человек, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:25
2021-05-03T11:26
коронавирус covid-19
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
здоровье - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595372196_0:171:3224:1985_1920x0_80_0_0_dde1e4f7ebb3fa37315d4f11ac411b3b.jpg
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) планирует до конца текущего года привить от коронавируса до миллиона человек, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Мы действительно хотим прийти к цифре, которая позволит говорить о коллективном иммунитете. И эта цифра должна приближаться к миллиону человек. То есть по этим расчетам. Но стараемся, конечно же, постараемся сделать это до конца года. Успеем или нет, покажет время. Здесь очень сложно загадывать, но тем не менее у нас прививочные пункты открываются", - сказал Пушилин.Он уточнил, что на данный момент таких прививочных пунктов 39. "В самое ближайшее время запланировано еще открытие 4-х прививочных пунктов. Дальше пойдет по нарастающей, безусловно, потому что для нас важно находиться, во-первых, в одном эпидемиологическом поле с Россией, потому что с Россией мы не намерены закрываться. И для нас это возможность выжить - граница с Российской Федерацией", - заключил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным &gt;&gt;
https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727505700.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595372196_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6db5049ac52105e357af91dc461cc197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, здоровье - общество, в мире

В ДНР в 2021 году от коронавируса привьют миллион человек, заявил Пушилин

10:25 03.05.2021 (обновлено: 11:26 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВакцина от коронавирусной инфекции Sputnik V в холодильной камере
Вакцина от коронавирусной инфекции Sputnik V в холодильной камере - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) планирует до конца текущего года привить от коронавируса до миллиона человек, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы действительно хотим прийти к цифре, которая позволит говорить о коллективном иммунитете. И эта цифра должна приближаться к миллиону человек. То есть по этим расчетам. Но стараемся, конечно же, постараемся сделать это до конца года. Успеем или нет, покажет время. Здесь очень сложно загадывать, но тем не менее у нас прививочные пункты открываются", - сказал Пушилин.
Он уточнил, что на данный момент таких прививочных пунктов 39. "В самое ближайшее время запланировано еще открытие 4-х прививочных пунктов. Дальше пойдет по нарастающей, безусловно, потому что для нас важно находиться, во-первых, в одном эпидемиологическом поле с Россией, потому что с Россией мы не намерены закрываться. И для нас это возможность выжить - граница с Российской Федерацией", - заключил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
Прибытие первой партии российской вакцины Sputnik V в Донецк - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 12:10Распространение коронавируса
В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
 
Коронавирус COVID-19РоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЗдоровье - ОбществоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Москве за сутки госпитализировали 976 человек с коронавирусом
11:20Правящая фракция парламента Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера
11:14В Мурманске стая собак нанесла ребенку более ста укусов
11:08В президентских выборах в Сирии будут участвовать три кандидата
11:07Оперштаб назвал регионы, где нет прироста случаев COVID-19
11:07Запад опускает железный занавес в СМИ, заявил постпред России при ОБСЕ
11:04В Москве выявили 2635 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России за сутки умерли 336 человек с COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8489 новых случаев COVID-19
11:02В России за сутки 6367 человек выздоровели от COVID-19
10:58Пашинян привился от коронавируса
10:54Зампостпреда России при ОБСЕ оценил заявления Киева о марше неонацистов
10:48Зампостпреда России в ОБСЕ обвинил Запад во введении цифровой цензуры
10:43В России за время пандемии провели более 130 миллионов тестов на COVID-19
10:41Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич оценил ситуацию со СМИ в Прибалтике
10:38Россия будет добиваться реакции ОБСЕ на притеснения российских СМИ
10:31Стало известно о состоянии актера Вавилова после госпитализации
10:29В ДНР не рассчитывают на объективное освещение конфликта украинскими СМИ
10:25В ДНР в 2021 году от коронавируса привьют миллион человек, заявил Пушилин
10:22Пожилая француженка три дня ждала помощи после ДТП
Лента новостейМолния