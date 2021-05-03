https://ria.ru/20210503/kitay-1731010050.html

"Чудо, которое войдет в историю". Китай поборол тысячелетнюю нищету

"Чудо, которое войдет в историю". Китай поборол тысячелетнюю нищету

Китайские власти объявили об искоренении крайней нищеты в деревнях, веками страдавших от бедности. Это одно из главных достижений КНР за многие десятилетия. Как РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T16:36

2021-05-03T16:36

2021-05-03T18:10

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МОСКВА, 3 мая — Проект "Россия — Китай: главное". Китайские власти объявили об искоренении крайней нищеты в деревнях, веками страдавших от бедности. Это одно из главных достижений КНР за многие десятилетия. Как Пекину такое удалось и почему помочь китайской деревне совсем не просто — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Реальная история на экранеПесчаные бури и камни — китайские крестьяне в отдаленных уездах Нинся-Хуэйского автономного района жили в суровых условиях. Нет плодородной почвы — нет заработка. И люди вели неравную борьбу с природой и нищетой.Об этом рассказывает китайский сериал "Горы и моря". Его показали в январе, и это произвело сенсацию. Что неудивительно: многие зрители сами прекрасно помнят, как начинали трудовой путь в нищих отдаленных деревушках.В сериале Центральный комитет Компартии Китая поступил оригинально: помочь столь сложному району поручили куда более успешной южной провинции Фуцзянь. Жители одного из уездов Нинся решили перенять у фуцзяньцев опыт выращивания грибов на продажу — к ним прислали специалистов. Так, шаг за шагом, крестьяне не только создали собственное хозяйство, но и привлекли инвестиции, наладили инфраструктуру. Бедные деревеньки мало-помалу превратились в процветающие города."Время летит, город преображается, эта земля дала новую жизнь" — так завершаются "Горы и моря".Одновременно прозвучало, пожалуй, одно из самых громких заявлений китайского высшего руководства за десятилетия. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил об искоренении крайней бедности. По его словам, свершилось "чудо, которое войдет в историю". И такой успех — результат совместных усилий властей и простых граждан, представителей всех этнических меньшинств.По китайским стандартам, установленным в 2010 году, черта бедности — 2,3 тысячи юаней в год. Это, к слову, выше, чем планка ООН в 1,9 доллара в день. А теперь в Поднебесной бедными считаются те, у кого годовой доход меньше четырех тысяч юаней. По официальным данным, за последние восемь лет из крайнего неблагополучия вытянули почти 99 миллионов сельских бедняков — 832 уезда и 128 тысяч деревень. Причем это случилось на десять лет раньше установленного ООН срока. Всего же за сорок лет — с момента начала политики реформ и открытости Китая миру при Дэн Сяопине — от нищеты избавились 770 миллионов деревенских жителей. Это 70% бедняков на планете, согласно расчетам Всемирного банка. И другим странам следует воспользоваться опытом Китая, отмечают СМИ.Историческое достижениеКитай не зря считают аграрным государством: тысячелетиями труд на земле был тут главным. Национальная культура во многом завязана на этом: до сих пор главные праздники, в том числе Новый год, отмечают по сельскохозяйственному календарю. Деревня столетиями кормила страну, была ее опорой. Но оставалась безграмотной, бедной, неразвитой и опасной — самые масштабные бунты в истории Китая были крестьянскими. Против такого эксплуататорского отношения в начале XX века выступили коммунисты. Их революция была именно крестьянской, а компартия гордилась "деревенским" происхождением.Переломить исторический тренд удалось не сразу. После создания Китайской Народной Республики деревня по-прежнему кормила страну, но новые власти затеяли там эксперименты. И жизнь крестьян совсем не облегчилась. В 1980-х компартия активно принялась за реформы, которые касались и деревни, однако в основном затронули города — страна стремительно урбанизировалась. Крестьянам разрешили перебираться туда на заработки. Правда, взять с собой семьи они не могли из-за особой системы прописки: китайцы получают соцобеспечение только по месту регистрации. Кроме того, горожанам предоставили ограниченные права на собственность, и уже к 2003 году они могли продавать и покупать недвижимость. Крестьяне же правом собственности, даже ограниченным, на возделываемую землю не обладают — по сути, у них долговременный договор на пользование.В начале нулевых годов китайское руководство обратило более пристальное внимание на деревню. Сельским жителям обеспечили бесплатное школьное образование (девять классов), возникла кооперативная система здравоохранения, предусмотрели минимальный размер оплаты труда, пенсии для фермеров. И хотя критики называют первое десятилетие XXI века борьбы с бедностью "потерянным", эти годы послужили основой дальнейшего успеха. В 2011 году во Всемирном банке подсчитали, что с 1981-го в Китае число тех, кто за порогом бедности, снизилось с 840 миллионов до 84 миллионов — с 84% населения до шести. Стратегия победыС приходом к власти пятого поколения руководителей в КНР продолжили реформы еще активнее. В первую очередь решили покончить с крайней нищетой в деревнях. Подход китайских властей описывают как "правило пяти": прицельное руководство, детальный план, ориентация на развитие, управление на основе информации, децентрализованное внедрение. К тому же центральное руководство обратилось к большим данным, развивает электронную экономику и цифровое управление, делегировало полномочия в регионы. Все это позволило вывести "формулу победы" над нищетой в Китае, полагают аналитики из центра New China Research при государственном агентстве Синьхуа. Иными словами, стратегия руководства заключалась не в том, чтобы накачивать деньгами бедные районы, а в том, чтобы создать условия развития, как это показано в сериале "Горы и моря". Поэтому тактика в разных регионах отличалась. Например, одни места лучше подходят для выращивания грибов, в других можно делать кирпичи, а где-то крестьян и пастухов по правительственной программе обучают и отправляют на производства. Ответственность за успех или провал кампании лежит не только на властях. В искоренении бедности заинтересованы и частный бизнес, и общественные организации, и простые люди. Пример такого взаимодействия — прославившиеся на весь мир "Таобао-деревни", созданные конгломератом Alibaba Group. В Китае стремительно развивается электронная коммерция, и таких деревень уже в 2017 году было около 30 тысяч. Там используют электронные платформы и маркетплейсы, чтобы продавать местную продукцию. Такие поселения теперь появляются и в отстающих районах, где борются с бедностью. Сейчас руководство КНР изучает возможности очередной земельной реформы для расширения прав крестьян. Постепенно меняют и систему прописки, чтобы трудовые мигранты были более защищены на новом месте жительства. Китайские СМИ отмечают: фундамент заложен, с абсолютной бедностью покончено. Однако правительство напоминает, что впереди еще много работы и борьба с бедностью продолжается.

https://ria.ru/20210503/kitay-1730959423.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/kitay-1591069381.html

https://ria.ru/20210429/eda-1730422442.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/kitay-1728789244.html

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