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В США нарисовали свастику на мемориале памяти жертв Холокоста
В США нарисовали свастику на мемориале памяти жертв Холокоста
Полицейские американского города Портленд обнаружили изображения нацистской свастики на мемориале памяти жертвам Холокоста в городском парке, сообщила полиция... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T22:31
2021-05-03T22:31
городское хозяйство москвы
портленд
вашингтон (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Полицейские американского города Портленд обнаружили изображения нацистской свастики на мемориале памяти жертвам Холокоста в городском парке, сообщила полиция города в понедельник."Полиция Портленда отреагировала на сообщения о граффити на орегонском мемориале памяти жертв Холокоста в парке Вашингтон. Офицеры прибыли и обнаружили свастику и другие граффити, нарисованные баллончиком на мемориале. В ходе расследования офицеры обнаружили похожие граффити на дорожных знаках и бетонных заграждениях в этом районе", - говорится в релизе полиции Портленда.Полиция пока не установила подозреваемых, ведется расследование.
https://ria.ru/20210503/natsisty-1731004880.html
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городское хозяйство москвы, портленд, вашингтон (город), в мире

В США нарисовали свастику на мемориале памяти жертв Холокоста

22:31 03.05.2021
 
© AP Photo / Mark HumphreyАвтомобиль полиции на улице Нэшвилла, США
Автомобиль полиции на улице Нэшвилла, США - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Mark Humphrey
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Полицейские американского города Портленд обнаружили изображения нацистской свастики на мемориале памяти жертвам Холокоста в городском парке, сообщила полиция города в понедельник.
"Полиция Портленда отреагировала на сообщения о граффити на орегонском мемориале памяти жертв Холокоста в парке Вашингтон. Офицеры прибыли и обнаружили свастику и другие граффити, нарисованные баллончиком на мемориале. В ходе расследования офицеры обнаружили похожие граффити на дорожных знаках и бетонных заграждениях в этом районе", - говорится в релизе полиции Портленда.
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