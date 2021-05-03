https://ria.ru/20210503/khuliganstvo-1731038835.html

В США нарисовали свастику на мемориале памяти жертв Холокоста

В США нарисовали свастику на мемориале памяти жертв Холокоста

Полицейские американского города Портленд обнаружили изображения нацистской свастики на мемориале памяти жертвам Холокоста в городском парке, сообщила полиция... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T22:31

2021-05-03T22:31

2021-05-03T22:31

городское хозяйство москвы

портленд

вашингтон (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Полицейские американского города Портленд обнаружили изображения нацистской свастики на мемориале памяти жертвам Холокоста в городском парке, сообщила полиция города в понедельник."Полиция Портленда отреагировала на сообщения о граффити на орегонском мемориале памяти жертв Холокоста в парке Вашингтон. Офицеры прибыли и обнаружили свастику и другие граффити, нарисованные баллончиком на мемориале. В ходе расследования офицеры обнаружили похожие граффити на дорожных знаках и бетонных заграждениях в этом районе", - говорится в релизе полиции Портленда.Полиция пока не установила подозреваемых, ведется расследование.

https://ria.ru/20210503/natsisty-1731004880.html

портленд

вашингтон (город)

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городское хозяйство москвы, портленд, вашингтон (город), в мире