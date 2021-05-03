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Туризм
https://ria.ru/20210503/keshbek-1730988191.html
Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года
Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка до конца года. Документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:06
2021-05-03T13:51
россия
туризм
новости - туризм
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка до конца года. Документ опубликован на сайте Кремля.Предполагается, что в период летних каникул россиянам, купившим путевки в санатории, возместят половину стоимости оплаченного тура для детей. Возмещение также будет действовать и для отдыха в детских лагерях. Часть стоимости путешествия также могут возместить "финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив". В частности, речь идет о мероприятиях, которые проводит НКО "Россия — страна возможностей".В России сейчас проходит третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.Ее условия не изменились: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".
https://ria.ru/20210427/otdykh-1730118826.html
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россия, новости - туризм, владимир путин

Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года

13:06 03.05.2021 (обновлено: 13:51 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка до конца года. Документ опубликован на сайте Кремля.
Предполагается, что в период летних каникул россиянам, купившим путевки в санатории, возместят половину стоимости оплаченного тура для детей. Возмещение также будет действовать и для отдыха в детских лагерях.
Дети из Амурской области прибыли на отдых во Владивосток - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Часть стоимости путешествия также могут возместить "финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив". В частности, речь идет о мероприятиях, которые проводит НКО "Россия — страна возможностей".
В России сейчас проходит третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.
Ее условия не изменились: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".
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