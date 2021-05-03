https://ria.ru/20210503/kamchatka-1730992105.html
Путину отчитаются об инфраструктуре для снабжения жителей Камчатки газом
Путину отчитаются об инфраструктуре для снабжения жителей Камчатки газом
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и правительству Камчатского края до 1 ноября отчитаться о создании газопринимающей инфраструктуры для жителей РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:45
2021-05-03T13:45
2021-05-03T13:45
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владимир солодов
михаил мишустин
владимир путин
камчатский край
экономика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и правительству Камчатского края до 1 ноября отчитаться о создании газопринимающей инфраструктуры для жителей региона, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Камчатского края обеспечить создание локальной газопринимающей инфраструктуры в целях надежного и долгосрочного снабжения газом жителей и организаций Камчатского края", - говорится в сообщении.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Доклад нужно будет подготовить до 1 ноября 2021 года.
https://ria.ru/20210423/gaz-1729647500.html
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россия, владимир солодов, михаил мишустин, владимир путин, камчатский край, экономика