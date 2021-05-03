https://ria.ru/20210503/kamchatka-1730992105.html

Путину отчитаются об инфраструктуре для снабжения жителей Камчатки газом

Путину отчитаются об инфраструктуре для снабжения жителей Камчатки газом

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и правительству Камчатского края до 1 ноября отчитаться о создании газопринимающей инфраструктуры для жителей РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T13:45

2021-05-03T13:45

2021-05-03T13:45

россия

владимир солодов

михаил мишустин

владимир путин

камчатский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586457509_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_ea48a257e25680d2440e955beafb23ce.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и правительству Камчатского края до 1 ноября отчитаться о создании газопринимающей инфраструктуры для жителей региона, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Камчатского края обеспечить создание локальной газопринимающей инфраструктуры в целях надежного и долгосрочного снабжения газом жителей и организаций Камчатского края", - говорится в сообщении.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Доклад нужно будет подготовить до 1 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20210423/gaz-1729647500.html

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир солодов, михаил мишустин, владимир путин, камчатский край, экономика