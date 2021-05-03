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Селена Гомес сыграет главную роль в психологическом триллере
Селена Гомес сыграет главную роль в психологическом триллере
Селена Гомес сыграет главную роль в психологическом триллере "Spiral" ("Виток") Петры Коллинз, сообщает Deadline. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T02:14
2021-05-03T02:14
2021-05-03T02:14
кино и сериалы
зендая
культура
селена гомес
новости культуры
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Селена Гомес сыграет главную роль в психологическом триллере "Spiral" ("Виток") Петры Коллинз, сообщает Deadline.Фильм рассказывает о бывшем блогере, страдающей зависимостью от социальных сетей. Она считает, что ее тело буквально распадается на части.Одним из исполнительных продюсеров проекта стал рэпер Обри Дрейк Грэм, известный как Drake. Ранее он занимался производством сериала "Эйфория", главную роль в котором сыграла Зендая.Селена Гомес уже неоднократно появлялась на больших экранах. Она снималась в мелодраме "Дождливый день в Нью-Йорке" Вуди Аллена, комедийном хорроре "Мертвые не умирают" Джима Джармуша и других.
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кино и сериалы, зендая, селена гомес, новости культуры
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Селена Гомес сыграет главную роль в психологическом триллере "Spiral" ("Виток") Петры Коллинз, сообщает
Deadline.
Фильм рассказывает о бывшем блогере, страдающей зависимостью от социальных сетей. Она считает, что ее тело буквально распадается на части.
Одним из исполнительных продюсеров проекта стал рэпер Обри Дрейк Грэм, известный как Drake. Ранее он занимался производством сериала "Эйфория", главную роль в котором сыграла Зендая.
Селена Гомес уже неоднократно появлялась на больших экранах. Она снималась в мелодраме "Дождливый день в Нью-Йорке" Вуди Аллена, комедийном хорроре "Мертвые не умирают" Джима Джармуша и других.