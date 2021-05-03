https://ria.ru/20210503/frantsiya-1730974933.html
Пожилая француженка три дня ждала помощи после ДТП
Пожилая француженка три дня ждала помощи после ДТП
Пожилая француженка три дня ожидала помощи жандармерии, после того как оказалась заблокированной в своем автомобиле в результате аварии, сообщает издание 20... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:22
2021-05-03T10:22
2021-05-03T10:22
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пожилая француженка три дня ожидала помощи жандармерии, после того как оказалась заблокированной в своем автомобиле в результате аварии, сообщает издание 20 Minutes.Родственники 80-летней женщины в департаменте Ло на юго-западе Франции сообщили о ее исчезновении 26 апреля.Пропавшую автоледи удалось обнаружить только через три дня. Ее автомобиль, серая Toyota, вылетел с лесной дороги и лежал на боку в кювете.Женщину доставили для медицинского обследования в центральную больницу города Каор, по предварительным данным, она чувствует себя хорошо.
https://ria.ru/20210502/pervomay-1730896317.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_389:0:2718:1747_1920x0_80_0_0_c83bb3fea865fc4e089718cfd0698d81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире