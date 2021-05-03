https://ria.ru/20210503/frantsiya-1730974933.html

Пожилая француженка три дня ждала помощи после ДТП

Пожилая француженка три дня ждала помощи после ДТП

Пожилая француженка три дня ожидала помощи жандармерии, после того как оказалась заблокированной в своем автомобиле в результате аварии, сообщает издание 20... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T10:22

2021-05-03T10:22

2021-05-03T10:22

франция

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пожилая француженка три дня ожидала помощи жандармерии, после того как оказалась заблокированной в своем автомобиле в результате аварии, сообщает издание 20 Minutes.Родственники 80-летней женщины в департаменте Ло на юго-западе Франции сообщили о ее исчезновении 26 апреля.Пропавшую автоледи удалось обнаружить только через три дня. Ее автомобиль, серая Toyota, вылетел с лесной дороги и лежал на боку в кювете.Женщину доставили для медицинского обследования в центральную больницу города Каор, по предварительным данным, она чувствует себя хорошо.

https://ria.ru/20210502/pervomay-1730896317.html

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире