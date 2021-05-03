https://ria.ru/20210503/duda-1731002668.html

Президент Польши назвал Россию "врагом свободы"

Президент Польши назвал Россию "врагом свободы"

Президент Польши Анджей Дуда не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня конституции страны, напомнив о событиях 1792 года. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T15:16

2021-05-03T15:16

2021-05-03T21:06

россия

анджей дуда

нато

польша

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ВАРШАВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня конституции страны, напомнив о событиях 1792 года.В понедельник в Польше отмечается 230-летие первой конституции. На празднование в Варшаву прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии."В майской конституции был записан девиз: "Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа". Этот прекрасный посыл несся через поколения и стал навсегда огромным сокровищем нашего исторического наследия, фундаментом нашей демократии и в итоге всех демократий", — заявил Дуда, выступая на торжественном заседании парламентов Польши и Литвы в Варшаве."Собственно говоря, поэтому конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия", — заявил польский президент, имея в виду Русско-польскую войну 1792 года.Во время последовавших дебатов, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Дуда подчеркнул, что Польша считает Крым и Донбасс "оккупированными Россией".На Западе в последнее время часто звучат заявления о "российской угрозе". В России неоднократно отвечали на это, что Москва не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/donbass-1730900603.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/germaniya-1730742409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анджей дуда, нато, польша