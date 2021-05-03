Президент Польши назвал Россию "врагом свободы"
15:16 03.05.2021 (обновлено: 21:06 03.05.2021)
ВАРШАВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня конституции страны, напомнив о событиях 1792 года.
"В майской конституции был записан девиз: "Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа". Этот прекрасный посыл несся через поколения и стал навсегда огромным сокровищем нашего исторического наследия, фундаментом нашей демократии и в итоге всех демократий", — заявил Дуда, выступая на торжественном заседании парламентов Польши и Литвы в Варшаве.
"Собственно говоря, поэтому конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия", — заявил польский президент, имея в виду Русско-польскую войну 1792 года.
Во время последовавших дебатов, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Дуда подчеркнул, что Польша считает Крым и Донбасс "оккупированными Россией".
На Западе в последнее время часто звучат заявления о "российской угрозе". В России неоднократно отвечали на это, что Москва не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.