https://ria.ru/20210503/donbass-1731018668.html

В ЛНР заявили о прибытии иностранных саперов для помощи ВСУ

В ЛНР заявили о прибытии иностранных саперов для помощи ВСУ

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил журналистам в понедельник, что в зону проведения... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T17:51

2021-05-03T17:51

2021-05-03T17:51

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

луганская область

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ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил журналистам в понедельник, что в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) прибыли специалисты британской благотворительной и американской некоммерческой организации по разминированию HALO Trust для обследования территорий подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.В начале марта Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке 150 противотанковых мин на окраине села Орехово. На минувшей неделе пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Донбассе сообщил, что автомобиль вооруженных сил Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий погиб и еще трое получили ранения. В Народной милиции ЛНР уточнили, что подрыв произошел на мине ВСУ в районе указанного населенного пункта."Беспорядочное минирование местности, приводящее к гибели и ранениям военнослужащих ВСУ, вызывает обеспокоенность украинского командования. После происшествия с подрывом автомобиля в 14-ой бригаде, командование ООС обратилось за помощью в разминировании местности к руководству Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Луганской области и международным гуманитарным организациям, специализирующимся на разминировании", - сказал Филипоненко.Офицер пресс-службы оборонного ведомства республики уточнил, что вблизи подконтрольного Киеву села Сизое обследование и разминирование местности ведет саперная группа ГСЧС, а в районе подконтрольного Киеву поселка Мирная Долина - британо-американской организации HALO Trust."За несколько дней обследования местности в непосредственной близости от жилых домов и на сельхозугодьях, саперами обнаружено и обезврежено более ста взрывоопасных устройств, в числе которых запрещенные Женевской конвенцией противопехотные мины "ПМН-2" - 67 штук, а также 45 противотанковых мин "ТМ-62", - добавил Филипоненко.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210502/bespilotnik-1730892203.html

https://ria.ru/20210503/ukraina-1730982234.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/dnr-1730858930.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганская область, оон, украина, в мире