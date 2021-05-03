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При столкновении четырех машин в Чебоксарах пострадали семь человек
При столкновении четырех машин в Чебоксарах пострадали семь человек
Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии с участием четырех машин при въезде в Чебоксары, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T09:52
2021-05-03T09:52
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии с участием четырех машин при въезде в Чебоксары, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.ДТП произошло в понедельник в 7.00 на 6-м километре Западного подъезда к городу."По основной версии, к массовому ДТП привело нарушение правил дорожного движения со стороны 69-летнего водителя "Нивы", который выехал на встречную полосу движения, где задел автомобиль Shevrolet Cruze. Затем произошло лобовое столкновение со встречным Nissan Almera, в котором ехала семья из Москвы. После этого в Nissan врезался автомобиль "Лада-Калина", - говорится в сообщении.Двое взрослых и двое детей из иномарки – трехлетняя девочка и годовалый мальчик - госпитализированы с ушибами. Всего с места аварии в медучреждения было доставлено семь человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20210502/dtp-1730900156.html
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чебоксары, происшествия

При столкновении четырех машин в Чебоксарах пострадали семь человек

09:52 03.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии с участием четырех машин при въезде в Чебоксары, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
ДТП произошло в понедельник в 7.00 на 6-м километре Западного подъезда к городу.
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"По основной версии, к массовому ДТП привело нарушение правил дорожного движения со стороны 69-летнего водителя "Нивы", который выехал на встречную полосу движения, где задел автомобиль Shevrolet Cruze. Затем произошло лобовое столкновение со встречным Nissan Almera, в котором ехала семья из Москвы. После этого в Nissan врезался автомобиль "Лада-Калина", - говорится в сообщении.
Двое взрослых и двое детей из иномарки – трехлетняя девочка и годовалый мальчик - госпитализированы с ушибами. Всего с места аварии в медучреждения было доставлено семь человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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