https://ria.ru/20210503/cheboksary-1730970427.html

При столкновении четырех машин в Чебоксарах пострадали семь человек

При столкновении четырех машин в Чебоксарах пострадали семь человек

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии с участием четырех машин при въезде в Чебоксары, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T09:52

2021-05-03T09:52

2021-05-03T09:52

чебоксары

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии с участием четырех машин при въезде в Чебоксары, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.ДТП произошло в понедельник в 7.00 на 6-м километре Западного подъезда к городу."По основной версии, к массовому ДТП привело нарушение правил дорожного движения со стороны 69-летнего водителя "Нивы", который выехал на встречную полосу движения, где задел автомобиль Shevrolet Cruze. Затем произошло лобовое столкновение со встречным Nissan Almera, в котором ехала семья из Москвы. После этого в Nissan врезался автомобиль "Лада-Калина", - говорится в сообщении.Двое взрослых и двое детей из иномарки – трехлетняя девочка и годовалый мальчик - госпитализированы с ушибами. Всего с места аварии в медучреждения было доставлено семь человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20210502/dtp-1730900156.html

https://ria.ru/20210430/avtobus-1730778478.html

чебоксары

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чебоксары, происшествия