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Путин поручил представить предложения о допподдержке бизнеса
Путин поручил представить предложения о допподдержке бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил до 21 мая представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет мер... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:08
2021-05-03T13:24
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 21 мая представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет мер налогового стимулирования, соответствующее поручение кабмину опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ... представить предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными государственными компаниями товаров (услуг), производимых (оказываемых) этими субъектами", - говорится в поручении.Отмечается, что срок выполнения поручения - 21 мая 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, экономика

Путин поручил представить предложения о допподдержке бизнеса

13:08 03.05.2021 (обновлено: 13:24 03.05.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 21 мая представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет мер налогового стимулирования, соответствующее поручение кабмину опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ... представить предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными государственными компаниями товаров (услуг), производимых (оказываемых) этими субъектами", - говорится в поручении.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Отмечается, что срок выполнения поручения - 21 мая 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
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