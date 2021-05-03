https://ria.ru/20210503/biznes-1730988354.html

Путин поручил представить предложения о допподдержке бизнеса

Путин поручил представить предложения о допподдержке бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил до 21 мая представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет мер... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T13:08

2021-05-03T13:08

2021-05-03T13:24

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 21 мая представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет мер налогового стимулирования, соответствующее поручение кабмину опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ... представить предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными государственными компаниями товаров (услуг), производимых (оказываемых) этими субъектами", - говорится в поручении.Отмечается, что срок выполнения поручения - 21 мая 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20210430/lift-1730715370.html

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2021

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россия, владимир путин, экономика