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Путин поручил представить предложения о допподдержке бизнеса
Путин поручил представить предложения о допподдержке бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил до 21 мая представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет мер... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:08
2021-05-03T13:08
2021-05-03T13:24
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 21 мая представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет мер налогового стимулирования, соответствующее поручение кабмину опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ... представить предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными государственными компаниями товаров (услуг), производимых (оказываемых) этими субъектами", - говорится в поручении.Отмечается, что срок выполнения поручения - 21 мая 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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