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"Пасхальные фаберже": художники расписали огромные арт-объекты в виде яиц
"Пасхальные фаберже": художники расписали огромные арт-объекты в виде яиц
Пять гигантских арт-объектов в виде расписанных яиц украсят улицы Санкт-Петербурга в честь Пасхи. Такой необычный подарок жителям города сделал музей Фаберже совместно с известными российскими художниками. Участие в проекте приняли Покрас Лампас, Дмитрий Шагин, Марина Колдобская, Кирилл Овчинников и Светлана Бойко.
2021-05-03T13:48
2021-05-03T13:48
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Каждое яйцо раскрашено в разном стиле. Арт-объекты будут расположены в разных частях города. Организаторы предлагают жителям со 2 по 11 мая пройти квест, чтобы найти все пять яиц и выложить подборку в своих соцсетях.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Пасхальные фаберже": художники в честь праздника расписали гигантские арт-объекты
Пять гигантских арт-объектов в виде расписанных яиц украсят улицы Санкт-Петербурга в честь Пасхи. Такой необычный подарок жителям города сделал музей Фаберже совместно с известными российскими художниками. Участие в проекте приняли Покрас Лампас, Дмитрий Шагин, Марина Колдобская, Кирилл Овчинников и Светлана Бойко. Каждое яйцо раскрашено в разном стиле. Арт-объекты будут расположены в разных частях города. Организаторы предлагают жителям со 2 по 11 мая пройти квест, чтобы найти все пять яиц и выложить подборку в своих соцсетях.
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353
60
видео, видео
"Пасхальные фаберже": художники расписали огромные арт-объекты в виде яиц
Пять гигантских арт-объектов в виде расписанных яиц украсят улицы Санкт-Петербурга в честь Пасхи. Такой необычный подарок жителям города сделал музей Фаберже совместно с известными российскими художниками. Участие в проекте приняли Покрас Лампас, Дмитрий Шагин, Марина Колдобская, Кирилл Овчинников и Светлана Бойко.
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"Пасхальные фаберже": художники расписали огромные арт-объекты в виде яиц

13:48 03.05.2021
 
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Пять гигантских арт-объектов в виде расписанных яиц украсят улицы Санкт-Петербурга в честь Пасхи. Такой необычный подарок жителям города сделал музей Фаберже совместно с известными российскими художниками. Участие в проекте приняли Покрас Лампас, Дмитрий Шагин, Марина Колдобская, Кирилл Овчинников и Светлана Бойко.
Каждое яйцо раскрашено в разном стиле. Арт-объекты будут расположены в разных частях города. Организаторы предлагают жителям со 2 по 11 мая пройти квест, чтобы найти все пять яиц и выложить подборку в своих соцсетях.
 
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