https://ria.ru/20210503/art-obekt-1730992424.html

"Пасхальные фаберже": художники расписали огромные арт-объекты в виде яиц

"Пасхальные фаберже": художники расписали огромные арт-объекты в виде яиц

Пять гигантских арт-объектов в виде расписанных яиц украсят улицы Санкт-Петербурга в честь Пасхи. Такой необычный подарок жителям города сделал музей Фаберже совместно с известными российскими художниками. Участие в проекте приняли Покрас Лампас, Дмитрий Шагин, Марина Колдобская, Кирилл Овчинников и Светлана Бойко.

2021-05-03T13:48

2021-05-03T13:48

2021-05-03T13:48

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730991681_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a9e6c51c1eeaa8c3c8e94f7fb39513c4.jpg

Каждое яйцо раскрашено в разном стиле. Арт-объекты будут расположены в разных частях города. Организаторы предлагают жителям со 2 по 11 мая пройти квест, чтобы найти все пять яиц и выложить подборку в своих соцсетях.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Пасхальные фаберже": художники в честь праздника расписали гигантские арт-объекты Пять гигантских арт-объектов в виде расписанных яиц украсят улицы Санкт-Петербурга в честь Пасхи. Такой необычный подарок жителям города сделал музей Фаберже совместно с известными российскими художниками. Участие в проекте приняли Покрас Лампас, Дмитрий Шагин, Марина Колдобская, Кирилл Овчинников и Светлана Бойко. Каждое яйцо раскрашено в разном стиле. Арт-объекты будут расположены в разных частях города. Организаторы предлагают жителям со 2 по 11 мая пройти квест, чтобы найти все пять яиц и выложить подборку в своих соцсетях. 2021-05-03T13:48 true PT2M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео