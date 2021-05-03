https://ria.ru/20210503/alimenty-1730996981.html

Путин поручил изменить закон об ответственности за неуплату алиментов

Путин поручил изменить закон об ответственности за неуплату алиментов

Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля усовершенствовать нормы закона, регулирующего ответственность за неуплату алиментов, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T14:29

2021-05-03T14:29

2021-05-03T14:31

россия

алименты

михаил мишустин

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599484092_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cad6b9a6a0ec23e60981e52674fe47e5.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля усовершенствовать нормы закона, регулирующего ответственность за неуплату алиментов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Государственной думой ... обеспечить внесение ... изменений, предусматривающих ... совершенствование норм, регулирующих ответственность за уклонение от уплаты или неполную уплату алиментов лицами, в отношении которых возбуждено исполнительное производство ... Срок – 15 июля 2021 года", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.Отмечается, что ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20210428/alimenty-1730342021.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алименты, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество