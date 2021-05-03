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Путин поручил изменить закон об ответственности за неуплату алиментов
Путин поручил изменить закон об ответственности за неуплату алиментов
Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля усовершенствовать нормы закона, регулирующего ответственность за неуплату алиментов, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:29
2021-05-03T14:29
2021-05-03T14:31
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алименты
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госдума рф
вячеслав володин
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общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля усовершенствовать нормы закона, регулирующего ответственность за неуплату алиментов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Государственной думой ... обеспечить внесение ... изменений, предусматривающих ... совершенствование норм, регулирующих ответственность за уклонение от уплаты или неполную уплату алиментов лицами, в отношении которых возбуждено исполнительное производство ... Срок – 15 июля 2021 года", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.Отмечается, что ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20210428/alimenty-1730342021.html
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россия, алименты, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество