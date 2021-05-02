В Турции задержали правую руку бывшего лидера ИГ*, сообщили СМИ
15:45 02.05.2021 (обновлено: 20:04 02.05.2021)
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Турецкая полиция задержала боевика террористической группировки "Исламское государство"*, который являлся одной из ключевых фигур в окружении ее главаря Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного два года назад, сообщает газета Yeni Safak в воскресенье.
Ранее Генпрокуратура Турции сообщила о задержании 25 родственников аль-Багдади.
Операция была проведена совместными усилиями турецкой полиции и сотрудников Национальной разведывательной организации Турции в стамбульском районе Аташехир. Боевик, за которым долгое время велось наблюдение, был задержан сразу после выхода из дома. Полиция провела обыск в квартире, где проживал задержанный, и изъяла мобильные телефоны, цифровые материалы и фотографии, на который боевик изображен с поднятым мечом.
Террорист, который проник в Турцию с поддельными документами три года назад, и все это время числился в красном бюллетене Интерпола, отвечал за военную инфраструктуру группировки и был замешан во многих терактах в Сирии начиная с 2014 года, а также занимался обучением боевиков.
О ликвидации бывшего главаря ИГ* аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади.
*Террористическая организация, запрещенная в России.