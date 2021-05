Брюс Уиллис сыграет в фильме о спецназовце, ищущем убийцу военного

https://ria.ru/20210502/willis-1730706332.html

Брюс Уиллис сыграет в фильме "Soul assassin" ("Убийца душ" — Прим. ред.) режиссера Джесси Атласа, сообщает Deadline. РИА Новости, 02.05.2021

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Брюс Уиллис сыграет в фильме "Soul assassin" ("Убийца душ" — Прим. ред.) режиссера Джесси Атласа, сообщает Deadline.В основе сюжета фильма — 15-минутная лента 2017 года Джесси Атласа "Let them die like lovers" ("Дай им умереть как любовникам"), которая была номинирована на кинофестивале "Трайбека" в категории "лучший игровой короткометражный фильм". Картина о женщине, которая стала вдовой — ее мужа убили во время экспериментальной военной операции. Бывший спецназовец (Брюс Уиллис) занимает место погибшего, чтобы найти его убийцу. Брюс Уиллис получил известность благодаря франшизе "Крепкий орешек", первый фильм которой вышел в 1988 году. 13 мая в российском прокате выйдет фантастический боевик "Звездный рубеж", где актер исполнил главную роль. Съемки "Soul assassin" начнутся в июне.

