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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210502/willis-1730706332.html
Брюс Уиллис сыграет в фильме о спецназовце, ищущем убийцу военного
Брюс Уиллис сыграет в фильме о спецназовце, ищущем убийцу военного
Брюс Уиллис сыграет в фильме "Soul assassin" ("Убийца душ" — Прим. ред.) режиссера Джесси Атласа, сообщает Deadline. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T06:30
2021-05-02T06:30
культура
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новости культуры
брюс уиллис
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Брюс Уиллис сыграет в фильме "Soul assassin" ("Убийца душ" — Прим. ред.) режиссера Джесси Атласа, сообщает Deadline.В основе сюжета фильма — 15-минутная лента 2017 года Джесси Атласа "Let them die like lovers" ("Дай им умереть как любовникам"), которая была номинирована на кинофестивале "Трайбека" в категории "лучший игровой короткометражный фильм". Картина о женщине, которая стала вдовой — ее мужа убили во время экспериментальной военной операции. Бывший спецназовец (Брюс Уиллис) занимает место погибшего, чтобы найти его убийцу. Брюс Уиллис получил известность благодаря франшизе "Крепкий орешек", первый фильм которой вышел в 1988 году. 13 мая в российском прокате выйдет фантастический боевик "Звездный рубеж", где актер исполнил главную роль. Съемки "Soul assassin" начнутся в июне.
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кино и сериалы, новости культуры, брюс уиллис

Брюс Уиллис сыграет в фильме о спецназовце, ищущем убийцу военного

06:30 02.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брюс Уиллис
Актер Брюс Уиллис - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Брюс Уиллис сыграет в фильме "Soul assassin" ("Убийца душ" — Прим. ред.) режиссера Джесси Атласа, сообщает Deadline.
В основе сюжета фильма — 15-минутная лента 2017 года Джесси Атласа "Let them die like lovers" ("Дай им умереть как любовникам"), которая была номинирована на кинофестивале "Трайбека" в категории "лучший игровой короткометражный фильм".
Картина о женщине, которая стала вдовой — ее мужа убили во время экспериментальной военной операции. Бывший спецназовец (Брюс Уиллис) занимает место погибшего, чтобы найти его убийцу.
Брюс Уиллис получил известность благодаря франшизе "Крепкий орешек", первый фильм которой вышел в 1988 году. 13 мая в российском прокате выйдет фантастический боевик "Звездный рубеж", где актер исполнил главную роль.
Съемки "Soul assassin" начнутся в июне.
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