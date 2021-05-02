https://ria.ru/20210502/willis-1730706332.html
Брюс Уиллис сыграет в фильме о спецназовце, ищущем убийцу военного
Брюс Уиллис сыграет в фильме о спецназовце, ищущем убийцу военного
Брюс Уиллис сыграет в фильме "Soul assassin" ("Убийца душ" — Прим. ред.) режиссера Джесси Атласа, сообщает Deadline. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T06:30
2021-05-02T06:30
2021-05-02T06:30
культура
кино и сериалы
новости культуры
брюс уиллис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/82/1562588253_0:25:2737:1564_1920x0_80_0_0_b73e88074c6eb129733917f7bf8fbd95.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Брюс Уиллис сыграет в фильме "Soul assassin" ("Убийца душ" — Прим. ред.) режиссера Джесси Атласа, сообщает Deadline.В основе сюжета фильма — 15-минутная лента 2017 года Джесси Атласа "Let them die like lovers" ("Дай им умереть как любовникам"), которая была номинирована на кинофестивале "Трайбека" в категории "лучший игровой короткометражный фильм". Картина о женщине, которая стала вдовой — ее мужа убили во время экспериментальной военной операции. Бывший спецназовец (Брюс Уиллис) занимает место погибшего, чтобы найти его убийцу. Брюс Уиллис получил известность благодаря франшизе "Крепкий орешек", первый фильм которой вышел в 1988 году. 13 мая в российском прокате выйдет фантастический боевик "Звездный рубеж", где актер исполнил главную роль. Съемки "Soul assassin" начнутся в июне.
https://ria.ru/20200505/1570992750.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156258/82/1562588253_0:0:2709:2032_1920x0_80_0_0_3a3c98e1f39d50f6d4f3b26562feec71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, брюс уиллис
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Брюс Уиллис сыграет в фильме "Soul assassin" ("Убийца душ" — Прим. ред.) режиссера Джесси Атласа, сообщает
Deadline.
В основе сюжета фильма — 15-минутная лента 2017 года Джесси Атласа "Let them die like lovers" ("Дай им умереть как любовникам"), которая была номинирована на кинофестивале "Трайбека" в категории "лучший игровой короткометражный фильм".
Картина о женщине, которая стала вдовой — ее мужа убили во время экспериментальной военной операции. Бывший спецназовец (Брюс Уиллис) занимает место погибшего, чтобы найти его убийцу.
Брюс Уиллис получил известность благодаря франшизе "Крепкий орешек", первый фильм которой вышел в 1988 году. 13 мая в российском прокате выйдет фантастический боевик "Звездный рубеж", где актер исполнил главную роль.
Съемки "Soul assassin" начнутся в июне.