В Сочи подозреваемого в крупной взятке чиновника заключили под стражу
СОЧИ, 2 мая - РИА Новости. Подозреваемый в получении многомиллионной взятки бывший директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергей Добромыслов заключен под стражу, сообщили в пресс-службе краевого СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что на чиновника и его сообщника возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемые потребовали от директора одной из строительных организаций взятку в размере 75 миллионов рублей, чтобы ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства апартаментного комплекса. Застройщик согласился и передал часть требуемой суммы – 3,75 миллиона рублей. Однако понимая, что действия носят противоправный характер, мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Тридцатого апреля заявитель передал вторую часть из требуемой взятки в размере 20 миллионов рублей. После этого противоправные действия фигурантов были пресечены оперативными сотрудниками ОЭБиПК УВД города Сочи. Также, как сообщили в пресс-службе городской администрации, в результате инцидента Добромыслов был уволен с занимаемой должности.
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"Сегодня по ходатайству следствия в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летнего знакомого судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, ведется расследование.