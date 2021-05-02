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В Сочи подозреваемого в крупной взятке чиновника заключили под стражу
В Сочи подозреваемого в крупной взятке чиновника заключили под стражу
Подозреваемый в получении многомиллионной взятки бывший директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергей Добромыслов заключен... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T18:13
2021-05-02T18:13
россия
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 2 мая - РИА Новости. Подозреваемый в получении многомиллионной взятки бывший директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергей Добромыслов заключен под стражу, сообщили в пресс-службе краевого СУСК РФ.Ранее сообщалось, что на чиновника и его сообщника возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемые потребовали от директора одной из строительных организаций взятку в размере 75 миллионов рублей, чтобы ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства апартаментного комплекса. Застройщик согласился и передал часть требуемой суммы – 3,75 миллиона рублей. Однако понимая, что действия носят противоправный характер, мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Тридцатого апреля заявитель передал вторую часть из требуемой взятки в размере 20 миллионов рублей. После этого противоправные действия фигурантов были пресечены оперативными сотрудниками ОЭБиПК УВД города Сочи. Также, как сообщили в пресс-службе городской администрации, в результате инцидента Добромыслов был уволен с занимаемой должности."Сегодня по ходатайству следствия в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летнего знакомого судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, ведется расследование.
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россия, сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи подозреваемого в крупной взятке чиновника заключили под стражу

18:13 02.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 мая - РИА Новости. Подозреваемый в получении многомиллионной взятки бывший директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергей Добромыслов заключен под стражу, сообщили в пресс-службе краевого СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что на чиновника и его сообщника возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемые потребовали от директора одной из строительных организаций взятку в размере 75 миллионов рублей, чтобы ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства апартаментного комплекса. Застройщик согласился и передал часть требуемой суммы – 3,75 миллиона рублей. Однако понимая, что действия носят противоправный характер, мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Тридцатого апреля заявитель передал вторую часть из требуемой взятки в размере 20 миллионов рублей. После этого противоправные действия фигурантов были пресечены оперативными сотрудниками ОЭБиПК УВД города Сочи. Также, как сообщили в пресс-службе городской администрации, в результате инцидента Добромыслов был уволен с занимаемой должности.
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"Сегодня по ходатайству следствия в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летнего знакомого судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, ведется расследование.
 
РоссияСочиКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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