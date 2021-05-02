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В Иркутске арестовали замначальника управления ГУФСИН по делу о взятке
В Иркутске арестовали замначальника управления ГУФСИН по делу о взятке
Заместитель начальника управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области, обвиняемый в получении многомиллионной взятки, заключен под стражу,... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T09:36
2021-05-02T09:36
2021-05-02T09:36
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 2 мая - РИА Новости. Заместитель начальника управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области, обвиняемый в получении многомиллионной взятки, заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.СК по материалам регионального УФСБ возбуждены уголовные дела по фактам получения взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Из материалов следует, что в апреле 2021 года заместитель начальника управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области получил через посредника часть суммы, 10 миллионов рублей, взамен сотрудник ведомства обещал прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих фирм."Общая сумма оговоренной взятки составляла 60 миллионов рублей. Сотруднику ГУФСИН избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Посредник, передавший сотруднику ГУФСИН деньги, отправлен под домашний арест.
https://ria.ru/20210501/sochi-1730827909.html
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следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия