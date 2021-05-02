https://ria.ru/20210502/voskresenie-1730878394.html

Патриарх Кирилл поздравил всех православных с Воскресением Христовым

Патриарх Кирилл поздравил всех православных с Воскресением Христовым

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Грех как духовная болезнь опаснее физической, чтобы от нее исцелиться, нужно возрастать в совершении добрых дел и верить в Бога,... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T00:22

2021-05-02T00:22

2021-05-02T00:22

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Грех как духовная болезнь опаснее физической, чтобы от нее исцелиться, нужно возрастать в совершении добрых дел и верить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом богослужения в московском храме Христа Спасителя.Пасху, или Воскресение Христово отмечают в Русской православной церкви 2 мая.Патриаршее пасхальное богослужение проходит в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве. Прямая трансляция богослужения доступна на телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас", уточняется на сайте Русской православной церкви.Он отметил, что пандемия коронавируса "в значительной мере парализовала жизнь людей и это сказалось в том числе и в религиозной жизни". "А сегодня мы слышим шум от наполняющего храм народа. Несмотря на то, что остается угроза заражения инфекции, она постепенно отступает", - сказал патриарх Кирилл."Коронавирусная инфекция заражает тело человека, но мы знаем, что существует множество невидимых инфекций, которые заражают человеческую душу. Болезнь духа – болезнь от человеческого греха, о котором современный человек не имеет должного представления, иногда даже иронизирует. Как вирус – земная, физическая, грех – духовная болезнь, и куда более опасная, чем физическое заболевание", - заметил предстоятель Русской церкви.Он напомнил, что Христос вошел в мир, страдал и воскрес "именно для того, чтобы даровать нам победу над грехом". "И чтобы мы стали наследниками этой победы, мы должны хранить веру в сердце несмотря ни на что, мы должны возрастать в совершении добрых дел, чтобы мы сами менялись и мир вокруг нас менялся к лучшему. Если все будет так, то наступит духовное исцеление", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20210502/voskresenie-1730877099.html

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россия, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва, светлое христово воскресение, общество