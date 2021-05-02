Православные встречают Воскресение Христово
00:08 02.05.2021 (обновлено: 02:38 02.05.2021)
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Русской православной церкви второго мая отмечают Воскресение Христово — главный христианский праздник.
Смысл воскресения
"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал", — повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.
Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отметил в проповеди в субботу патриарх Московский и вся Руси Кирилл, тем самым Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу".
"Потому что, вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом. Но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни", — сказал предстоятель Русской церкви.
В пасхальную ночь — в том числе в этом году — патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.
Богослужения Пасхи
Богослужение в Пасху начинается за 30-45 минут до полуночи. В начале идет пасхальная полунощница — это все еще не пасхальная служба, на ней поется канон Великой субботы.
"По окончании полуночницы плащаница (она символизирует тело Иисуса Христа), которая с середины пятницы до этого момента находится в центре храма, заносится в алтарь и полагается на престоле, где она будет находиться вплоть до праздника отдание Пасхи. Ведь воскресение Христово отмечают в течение 40 дней", — рассказал РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
В полночь начинается крестный ход. Когда люди выходят из храма, двери закрываются. Духовенство и миряне поет стихиру "Воскресение твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славити". Обойдя храм или территорию вокруг него, они приходят к закрытым дверям. Заканчивается колокольный звон и возникает минута тишины. После этого священник начинает пасхальную заутреню возгласом "Слава Святей, Единосущной и Животворящей, и Нераздельней Троице!". Тут же первый раз возглашается "Христос воскресе!" — двери открываются, и Крестный ход входит в храм.
Крестный ход, отмечает Первозванский, символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа ритуальным маслом "зело за утро", то есть сильно рано в первый день после субботы — дня покоя у иудеев.
"Так и мы подходим к закрытым дверям храма, как жены мироносицы подходили к закрытому гробу Христа. Гробница его была завалена большим камнем. Но ангел, как гласит Евангелие, отвалил камень от гробницы — также открываются двери храма, и начинается торжественная служба. Мы не знаем точно мгновения, когда воскрес Иисус Христос, и поэтому начинаем отмечать Воскресение в первые мгновения после полуночи", — объясняет Первозванский.
После крестного хода в храмах начинается пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы "Христос воскресе!" — и ответ всего народа "Воистину воскресе!". Священник отмечает, что пасхальная заутреня и Крестный ход совершается в белых облачениях, "но может быть и такое, что в храмах священники меняют цвет облачений в каждое каждение".
"Переодевания символизируют радость: каждый цвет облачения в храме неслучаен. Например, красный — это цвет крови, Пасхи, зеленый цвет — святости, голубой — цвет Богородицы и так далее. Разные цвета символизируют все многообразие Даров Святого Духа, которые может получить человек в Церкви", — говорит протоиерей.
Пасхальная заутреня завершается чтением огласительного слова Иоанна Златоуста о воскресении Христовом, где говорится о том, что значит этот праздник для верующих. По окончании заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию.
"Особенностью пасхальной литургии стало то, что Евангелие читается на разных языках. Так, отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна сначала зачитывают на славянском языке, потом на греческом, латыни, английском, сербском и так далее. Это отсылает нас к пророчеству Иисуса Христа о том что Евангелие будет проповедано во всех народах", — добавил Первозванский.
Исповедь и куличи
Подготовкой к Пасхе, отмечает священник, является весь Великий пост.
"Желательно, чтобы люди исповедовались заранее. Непосредственно перед ночной службой или накануне обычно приходят на исповедь те, не успел сделать это во время Великого поста и хотел бы причаститься на этом богослужении. Во многих храмах рекомендуют исповедоваться вообще до Вербного воскресенья, а после этого причащаться без исповеди, если, конечно, не произошло ничего серьезного", — посоветовал священник.
Что касается продуктов, то "освящать в Пасху можно любые продукты", отмечает Первозванский. Хотя священники уточняют, что это скорее не освящение, а благословение на пасхальную трапезу, которое предполагает, среди прочего, совместную молитву, а не только окропление кулича святой водой. По церковным правилам, освящение должно происходить в ночь после пасхального богослужения, но "с продуктами идти на службу неудобно, поэтому их и освещают в субботу накануне Пасхи".
"То есть если вы не успели сделать эту субботу, это можно сделать и ночью после пасхального богослужения. А вот днем в воскресенье, как правило, их уже не освящают, но если вы попросите священника, я думаю, проблемы не будет", — уверен протоиерей.
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После пасхальной ночи
Пасхальное ночное богослужение завершается около трех часов ночи. Утром во многих храмах проходит литургия. А вечером в воскресенье совершается еще одно короткое богослужение. Но Пасха на этом не заканчивается: дальше всю неделю будет совершаться та же самая пасхальная служба, которая была ночью — с крестным ходом и пением "Христос воскрес".
"Пасху отмечают 40 дней, и первая пасхальная неделя — это воспроизведение вновь и вновь пасхальной ночи, хотя это богослужение и разбивают на утреннее и вечернее. То есть, чтобы отпраздновать Пасху не только можно, но и нужно прийти в храм в течение всей Светлой недели. Верующих даже призывают делать это ежедневно, тем более, что в этом году Пасха попала на выходные дни", — подчеркнул собеседник агентства.
И все же главное, что надо сделать на Пасху — это пребывать в радости, призывает протоиерей.
"Пасха — это не куличи, не крашенные яйца, не праздничные богослужения, не колокольный звон — это воскресший Господь, это победа над смертью. Это то, что лежит в основании нашей христианской Церкви — то, что смерть побеждена, смерти больше нет, как того безвыходного положения, в которое попадал человек до воскресения Христова. Мы верим, что все мы воскреснем и соединяемся с Христом в его Царстве", — заключил Первозванский.