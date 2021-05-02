https://ria.ru/20210502/voskresenie-1730877099.html

Православные встречают Воскресение Христово

Православные встречают Воскресение Христово

В Русской православной церкви второго мая отмечают Воскресение Христово — главный христианский праздник. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T00:08

2021-05-02T00:08

2021-05-02T02:38

религия и мировоззрение

россия

иисус христос

пасха

русская православная церковь

москва

светлое христово воскресение

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/100467/24/1004672481_0:238:3076:1968_1920x0_80_0_0_983165f17f7d0f19a500d55ecb1336d7.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Русской православной церкви второго мая отмечают Воскресение Христово — главный христианский праздник.Смысл воскресения"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал", — повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отметил в проповеди в субботу патриарх Московский и вся Руси Кирилл, тем самым Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу".В пасхальную ночь — в том числе в этом году — патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.Богослужения ПасхиБогослужение в Пасху начинается за 30-45 минут до полуночи. В начале идет пасхальная полунощница — это все еще не пасхальная служба, на ней поется канон Великой субботы.В полночь начинается крестный ход. Когда люди выходят из храма, двери закрываются. Духовенство и миряне поет стихиру "Воскресение твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славити". Обойдя храм или территорию вокруг него, они приходят к закрытым дверям. Заканчивается колокольный звон и возникает минута тишины. После этого священник начинает пасхальную заутреню возгласом "Слава Святей, Единосущной и Животворящей, и Нераздельней Троице!". Тут же первый раз возглашается "Христос воскресе!" — двери открываются, и Крестный ход входит в храм.Крестный ход, отмечает Первозванский, символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа ритуальным маслом "зело за утро", то есть сильно рано в первый день после субботы — дня покоя у иудеев."Так и мы подходим к закрытым дверям храма, как жены мироносицы подходили к закрытому гробу Христа. Гробница его была завалена большим камнем. Но ангел, как гласит Евангелие, отвалил камень от гробницы — также открываются двери храма, и начинается торжественная служба. Мы не знаем точно мгновения, когда воскрес Иисус Христос, и поэтому начинаем отмечать Воскресение в первые мгновения после полуночи", — объясняет Первозванский.После крестного хода в храмах начинается пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы "Христос воскресе!" — и ответ всего народа "Воистину воскресе!". Священник отмечает, что пасхальная заутреня и Крестный ход совершается в белых облачениях, "но может быть и такое, что в храмах священники меняют цвет облачений в каждое каждение".Пасхальная заутреня завершается чтением огласительного слова Иоанна Златоуста о воскресении Христовом, где говорится о том, что значит этот праздник для верующих. По окончании заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию."Особенностью пасхальной литургии стало то, что Евангелие читается на разных языках. Так, отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна сначала зачитывают на славянском языке, потом на греческом, латыни, английском, сербском и так далее. Это отсылает нас к пророчеству Иисуса Христа о том что Евангелие будет проповедано во всех народах", — добавил Первозванский.Исповедь и куличиПодготовкой к Пасхе, отмечает священник, является весь Великий пост.Что касается продуктов, то "освящать в Пасху можно любые продукты", отмечает Первозванский. Хотя священники уточняют, что это скорее не освящение, а благословение на пасхальную трапезу, которое предполагает, среди прочего, совместную молитву, а не только окропление кулича святой водой. По церковным правилам, освящение должно происходить в ночь после пасхального богослужения, но "с продуктами идти на службу неудобно, поэтому их и освещают в субботу накануне Пасхи"."То есть если вы не успели сделать эту субботу, это можно сделать и ночью после пасхального богослужения. А вот днем в воскресенье, как правило, их уже не освящают, но если вы попросите священника, я думаю, проблемы не будет", — уверен протоиерей.После пасхальной ночиПасхальное ночное богослужение завершается около трех часов ночи. Утром во многих храмах проходит литургия. А вечером в воскресенье совершается еще одно короткое богослужение. Но Пасха на этом не заканчивается: дальше всю неделю будет совершаться та же самая пасхальная служба, которая была ночью — с крестным ходом и пением "Христос воскрес".И все же главное, что надо сделать на Пасху — это пребывать в радости, призывает протоиерей."Пасха — это не куличи, не крашенные яйца, не праздничные богослужения, не колокольный звон — это воскресший Господь, это победа над смертью. Это то, что лежит в основании нашей христианской Церкви — то, что смерть побеждена, смерти больше нет, как того безвыходного положения, в которое попадал человек до воскресения Христова. Мы верим, что все мы воскреснем и соединяемся с Христом в его Царстве", — заключил Первозванский.

https://ria.ru/20210502/post-1730877937.html

https://ria.ru/20210502/paskha-1730467738.html

https://ria.ru/20210501/ogon-1730839279.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/paskha-1728819291.html

https://ria.ru/20210501/yaytsa-1730799628.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иисус христос, пасха, русская православная церковь, москва, светлое христово воскресение, общество