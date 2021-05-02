https://ria.ru/20210502/uvolit-1730935516.html

Главу Минюста Чехии потребовали уволить из-за слов о взрывах во Врбетице

Главу Минюста Чехии потребовали уволить из-за слов о взрывах во Врбетице

Первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра призвал уволить министра юстиции страны Марию Бенешову после ее слов о взрывах РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T19:26

2021-05-02T19:26

2021-05-02T23:03

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ян гамачек

андрей бабиш

милош земан

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра призвал уволить министра юстиции страны Марию Бенешову после ее слов о взрывах во Врбетице, сообщило издание České noviny. Глава Минюста 29 апреля заявила, что существует больше двух версий инцидента 2014 года. По словам Бенешовой, этот вопрос обсуждали на заседании правительства, в ходе которого у нее сложилось мнение, схожее с позицией президента Милоша Земана. При этом министр подчеркнула, что видела только сообщение контрразведки, а к "живым" материалам расследования никто не имеет доступа. По ее мнению, могут существовать три версии случившегося.По словам Станюры, заявления главы Минюста указывают на то, что в правительстве страны существует раскол и не все члены доверяют премьер-министру. Это, по его мнению, ставит под сомнение решения в ключевых вопросах внешней политики, которые касаются безопасности чешских граждан, поэтому министра нужно "несомненно уволить", заключил он.Ранее стало известно, что премьер-министр Андрей Бабиш вызвал Бенешову, чтобы обсудить ее высказывание. При этом первый вице-премьер Ян Гамачек отметил, что не стоит торопиться с перестановками в правительстве в преддверии выборов, до которых осталось пять месяцев. Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Из Праги выслали ряд сотрудников посольства России. Это спровоцировало ответные действия и привело к дипломатическому скандалу.В Москве все обвинения со стороны Чехии отвергли, назвав их абсурдными и голословными.В то же время Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В телеобращении глава государства, в частности, заявил, что расследование продолжается и в деле существуют две версии — непрофессиональное обращение со взрывчаткой работниками складов и организация взрывов иностранной спецслужбой. Земан призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Он заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то Москва должна будет заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".

https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

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россия, ян гамачек, андрей бабиш, милош земан, чехия, в мире