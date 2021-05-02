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Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы

Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы

Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T12:39

2021-05-02T12:39

2021-05-02T12:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Двенадцать миллионов тюльпанов распустятся в майские праздники на клумбах, расположенных на городских улицах, набережных, площадях. Луковицы высадили еще осенью прошлого года на общей площади свыше 200 тысяч квадратных метров", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что на столичных клумбах уже распустились первые тюльпаны. В общей сложности в этом году столицу украсят почти 54 миллионов цветов.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество