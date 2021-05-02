https://ria.ru/20210502/siloviki-1730911783.html

ЛНР заявила об украинских силовиках на участке разведения сил в Донбассе

ЛНР заявила об украинских силовиках на участке разведения сил в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала пребывание трех украинских силовиков на участке отвода сил и средств у частично РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T14:25

2021-05-02T14:25

2021-05-02T14:25

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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала пребывание трех украинских силовиков на участке отвода сил и средств у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.По словам представителя пресс-службы, данный факт подтверждают в отчетах наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210501/pushilin-1730826161.html

https://ria.ru/20210501/donbass-1730824792.html

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смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире