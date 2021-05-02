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"Взять Россию в кольцо". Шведское СМИ сочло договор страны с НАТО позором
"Взять Россию в кольцо". Шведское СМИ сочло договор страны с НАТО позором
Шведская газета Proletären раскритиковала чиновников за помощь военным НАТО в продвижении к границам России. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T15:43
2021-05-02T16:00
россия
нато
швеция
норвегия
сша
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Шведская газета Proletären раскритиковала чиновников за помощь военным НАТО в продвижении к границам России. В материале упоминается договор между Швецией и Североатлантическим альянсом, принятый в 2016 году. Соглашение позволяет военным НАТО и США использовать территории Швеции для выполнения боевых операций. Журналисты Proletären подчеркивают, что за последние пять лет позиция Стокгольма не изменилась. "Позор, что политики послушно превращают Швецию в цель во время предполагаемой войны с Россией", — заявили авторы статьи. Автор Proletären выразил обеспокоенность стремлением США "взять Россию в кольцо". Регулярные учения с партнерами и союзниками альянса в Европе расширяют позиции НАТО на восток, с каждым разом "все ближе к России", отметил он. Журналист подчеркнул, что настоящими агрессорами являются именно США и НАТО. Ранее схожую точку зрения относительно размещения военных баз в Европе высказали норвежские политики. Они выступили против подписания министром обороны Норвегии Франком Бакке-Йенсеном дополнительного соглашения о сотрудничестве с Соединенными Штатами в области обороны, которое предполагает передачу норвежского аэропорта Ригге в распоряжение американских военных.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210407/ugroza-1727220096.html
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россия, нато, швеция, норвегия, сша, в мире

"Взять Россию в кольцо". Шведское СМИ сочло договор страны с НАТО позором

15:43 02.05.2021 (обновлено: 16:00 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Шведская газета Proletären раскритиковала чиновников за помощь военным НАТО в продвижении к границам России.
В материале упоминается договор между Швецией и Североатлантическим альянсом, принятый в 2016 году. Соглашение позволяет военным НАТО и США использовать территории Швеции для выполнения боевых операций. Журналисты Proletären подчеркивают, что за последние пять лет позиция Стокгольма не изменилась.
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"Позор, что политики послушно превращают Швецию в цель во время предполагаемой войны с Россией", — заявили авторы статьи.
Автор Proletären выразил обеспокоенность стремлением США "взять Россию в кольцо". Регулярные учения с партнерами и союзниками альянса в Европе расширяют позиции НАТО на восток, с каждым разом "все ближе к России", отметил он. Журналист подчеркнул, что настоящими агрессорами являются именно США и НАТО.
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Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
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