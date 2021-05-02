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"Лосиный остров" признали не готовым к периоду лесных пожаров
"Лосиный остров" признали не готовым к периоду лесных пожаров
Национальный парк "Лосиный остров" в Москве не готов к пожароопасному периоду 2021 года, за время проверки на его территории было обнаружено три случая... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T21:25
2021-05-02T21:25
россия
городское хозяйство москвы
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Национальный парк "Лосиный остров" в Москве не готов к пожароопасному периоду 2021 года, за время проверки на его территории было обнаружено три случая возникновения лесных пожаров, говорится в сообщении Росприроднадзора."По результатам проведенной проверки установлено, что ФГБУ "Национальный парк "Лосиный остров" не готово к пожароопасному периоду 2021 года, так как не имеет достаточных средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также ненадлежащим образом обеспечивает подготовку мероприятий по пожарной безопасности, направленных на предупреждение лесных пожаров. Выдано предписание для устранения выявленных нарушений", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, в период проведения проверки на территории нацпарка было зафиксировано три случая возникновения лесного пожара, а также факты ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками нацпарка по их профилактике.
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россия, городское хозяйство москвы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, происшествия

"Лосиный остров" признали не готовым к периоду лесных пожаров

21:25 02.05.2021
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в национальном парке "Лосиный остров"
Пожар в национальном парке Лосиный остров - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Национальный парк "Лосиный остров" в Москве не готов к пожароопасному периоду 2021 года, за время проверки на его территории было обнаружено три случая возникновения лесных пожаров, говорится в сообщении Росприроднадзора.
"По результатам проведенной проверки установлено, что ФГБУ "Национальный парк "Лосиный остров" не готово к пожароопасному периоду 2021 года, так как не имеет достаточных средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также ненадлежащим образом обеспечивает подготовку мероприятий по пожарной безопасности, направленных на предупреждение лесных пожаров. Выдано предписание для устранения выявленных нарушений", - говорится в сообщении.
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Как отмечает ведомство, в период проведения проверки на территории нацпарка было зафиксировано три случая возникновения лесного пожара, а также факты ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками нацпарка по их профилактике.
 
РоссияГородское хозяйство МосквыФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МоскваПроисшествия
 
 
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