https://ria.ru/20210502/pozhary-1730945615.html
"Лосиный остров" признали не готовым к периоду лесных пожаров
"Лосиный остров" признали не готовым к периоду лесных пожаров
Национальный парк "Лосиный остров" в Москве не готов к пожароопасному периоду 2021 года, за время проверки на его территории было обнаружено три случая... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T21:25
2021-05-02T21:25
2021-05-02T21:25
россия
городское хозяйство москвы
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155267/10/1552671048_0:0:1041:585_1920x0_80_0_0_41795be7ca50b904a7678e97a9e3cd96.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Национальный парк "Лосиный остров" в Москве не готов к пожароопасному периоду 2021 года, за время проверки на его территории было обнаружено три случая возникновения лесных пожаров, говорится в сообщении Росприроднадзора."По результатам проведенной проверки установлено, что ФГБУ "Национальный парк "Лосиный остров" не готово к пожароопасному периоду 2021 года, так как не имеет достаточных средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также ненадлежащим образом обеспечивает подготовку мероприятий по пожарной безопасности, направленных на предупреждение лесных пожаров. Выдано предписание для устранения выявленных нарушений", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, в период проведения проверки на территории нацпарка было зафиксировано три случая возникновения лесного пожара, а также факты ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками нацпарка по их профилактике.
https://ria.ru/20201030/drony-1581920217.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155267/10/1552671048_130:0:910:585_1920x0_80_0_0_d7e498b286ecb96337fae00677f85aa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, городское хозяйство москвы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, происшествия