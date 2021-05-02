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"Лосиный остров" признали не готовым к периоду лесных пожаров

"Лосиный остров" признали не готовым к периоду лесных пожаров

Национальный парк "Лосиный остров" в Москве не готов к пожароопасному периоду 2021 года, за время проверки на его территории было обнаружено три случая... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T21:25

2021-05-02T21:25

2021-05-02T21:25

россия

городское хозяйство москвы

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Национальный парк "Лосиный остров" в Москве не готов к пожароопасному периоду 2021 года, за время проверки на его территории было обнаружено три случая возникновения лесных пожаров, говорится в сообщении Росприроднадзора."По результатам проведенной проверки установлено, что ФГБУ "Национальный парк "Лосиный остров" не готово к пожароопасному периоду 2021 года, так как не имеет достаточных средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также ненадлежащим образом обеспечивает подготовку мероприятий по пожарной безопасности, направленных на предупреждение лесных пожаров. Выдано предписание для устранения выявленных нарушений", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, в период проведения проверки на территории нацпарка было зафиксировано три случая возникновения лесного пожара, а также факты ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками нацпарка по их профилактике.

https://ria.ru/20201030/drony-1581920217.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, городское хозяйство москвы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, происшествия