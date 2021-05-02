https://ria.ru/20210502/pozhar-1730896609.html

При пожаре в частном доме в Подмосковье пострадали трое детей

При пожаре в частном доме в Подмосковье пострадали трое детей

Трое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в Подольском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T10:45

2021-05-02T10:45

2021-05-02T10:45

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Трое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в Подольском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Он уточнил, что в 03.45 пожар был полностью ликвидирован на площади 144 квадратных метра. Все пострадавшие госпитализированы в Подольскую городскую клиническую больницу.Обстоятельства возгорания выясняются. К тушению пожара привлекались 29 человек и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20210219/pozhary-1598163976.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), происшествия