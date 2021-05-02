https://ria.ru/20210502/pozhar-1730896609.html
При пожаре в частном доме в Подмосковье пострадали трое детей
При пожаре в частном доме в Подмосковье пострадали трое детей
Трое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в Подольском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T10:45
2021-05-02T10:45
2021-05-02T10:45
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Трое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в Подольском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Он уточнил, что в 03.45 пожар был полностью ликвидирован на площади 144 квадратных метра. Все пострадавшие госпитализированы в Подольскую городскую клиническую больницу.Обстоятельства возгорания выясняются. К тушению пожара привлекались 29 человек и 10 единиц техники.
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россия, московская область (подмосковье), происшествия