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При пожаре в частном доме в Подмосковье пострадали трое детей
При пожаре в частном доме в Подмосковье пострадали трое детей
Трое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в Подольском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T10:45
2021-05-02T10:45
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Трое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в Подольском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Он уточнил, что в 03.45 пожар был полностью ликвидирован на площади 144 квадратных метра. Все пострадавшие госпитализированы в Подольскую городскую клиническую больницу.Обстоятельства возгорания выясняются. К тушению пожара привлекались 29 человек и 10 единиц техники.
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россия, московская область (подмосковье), происшествия

При пожаре в частном доме в Подмосковье пострадали трое детей

10:45 02.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Трое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в Подольском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 00.51 поступила информация о возгорании двухэтажного частного жилого дома на улице Садовая в населенном пункте Дубровицы. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей 2009, 2019 и 2020 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в 03.45 пожар был полностью ликвидирован на площади 144 квадратных метра. Все пострадавшие госпитализированы в Подольскую городскую клиническую больницу.
Обстоятельства возгорания выясняются. К тушению пожара привлекались 29 человек и 10 единиц техники.
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