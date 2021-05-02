https://ria.ru/20210502/politseyskie-1730921660.html

Число пострадавших на акциях в Берлине полицейских выросло до 93 человек

Число пострадавших на акциях в Берлине полицейских выросло до 93 человек

Число пострадавших на первомайских акциях в Берлине полицейских выросло до 93, не менее 354 человек были задержаны, сообщили РИА Новости в полиции города. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T16:15

2021-05-02T16:15

2021-05-02T16:34

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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Число пострадавших на первомайских акциях в Берлине полицейских выросло до 93, не менее 354 человек были задержаны, сообщили РИА Новости в полиции города.Ранее сообщалось о порядка 240 человек задержанных и не менее 30 пострадавших полицейских. Утром в воскресенье сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель сообщил, что число пострадавших стражей порядка увеличилось до 93, а задержанных демонстрантов до 354 человек.По его словам, полиция в скором времени опубликует подробный отчет о субботних акциях.В субботу в Берлине прошло свыше 20 митингов и демонстраций, большинство из которых были приурочены к Дню труда, а также по другим темам, в частности, ограничительным мерам по коронавирусу. Самая крупная акция проходила в районе Нойкёльн. Митинг начался около 17.00 по местному времени, спустя полтора часа собравшимся разрешили начать запланированный марш, несмотря на то, что участники нарушали ограничительные меры - не соблюдали дистанцию.Из-за того, что в ходе марша участники также не соблюдали дистанцию, полиция разбивала колону на отдельные части, пытаясь регулировать поток, однако в результате около 20.25 ситуация резко обстроилась и начались стычки между участниками акции и полицейскими. Участники поджигали мусорные баки и деревянные паллетки, бросали в полицейских бутылки и камни, в ответ полиция проводила задержания. Из-за вспышки насилия акция была окончена, но некоторые участники продолжали гулять на улицах Нойкёльна, полиция уговаривала их расходиться из-за наступления комендантского часа (22.00).Всего порядок на акциях протеста в городе обеспечивали более 5 тысяч полицейских. В марше в Нойкёльне участвовали, по данным на субботу, около 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20210501/berlin-1730861497.html

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Столкновения демонстрантов с полицией в Берлине На первомайском шествии в Берлине в полицейских летят бутылки и камни. Демонстранты взрывают петарды, поджигают мусорные баки, деревянные настилы у кафе. 2021-05-02T16:15 true PT1M24S

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