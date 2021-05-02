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Вильфанд пообещал москвичам "эксклюзивную" погоду
Вильфанд пообещал москвичам "эксклюзивную" погоду
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Вечерней Москве", чего ждать от погоды в начале следующей недели в Москве. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T02:41
2021-05-02T02:41
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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Москвичам пообещали "эксклюзивную" погоду
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Вечерней Москве", чего ждать от погоды в начале следующей недели в Москве.По его словам, понедельник порадует любителей весенней грозы.Синоптик прогнозирует, что днем третьего мая будет облачно, иногда будет показываться солнце, пойдет дождь. При этом воздух прогреется до восемнадцати градусов тепла.Вильфанд также предупредил о сильных порывах ветра до семнадцати метров в секунду.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд пообещал москвичам "эксклюзивную" погоду

02:41 02.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Вечерней Москве", чего ждать от погоды в начале следующей недели в Москве.
По его словам, понедельник порадует любителей весенней грозы.
"Третьего числа — эксклюзивный день для тех, кто любит грозу в начале мая. Ночью будет облачно, к полуночи начнутся дожди, местами сильные, — заявил Вильфанд.
Синоптик прогнозирует, что днем третьего мая будет облачно, иногда будет показываться солнце, пойдет дождь. При этом воздух прогреется до восемнадцати градусов тепла.

"Осадки будут продолжительные и их будет много. Это именно та гроза в начале мая, которую мы представляем. День на любителя", — уточнил глава Гидрометцентра.

Вильфанд также предупредил о сильных порывах ветра до семнадцати метров в секунду.
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