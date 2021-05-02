https://ria.ru/20210502/pogoda-1730880759.html

Вильфанд пообещал москвичам "эксклюзивную" погоду

Вильфанд пообещал москвичам "эксклюзивную" погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Вечерней Москве", чего ждать от погоды в начале следующей недели в Москве. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T02:41

2021-05-02T02:41

2021-05-02T02:41

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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Москвичам пообещали "эксклюзивную" погоду

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Вечерней Москве", чего ждать от погоды в начале следующей недели в Москве.По его словам, понедельник порадует любителей весенней грозы.Синоптик прогнозирует, что днем третьего мая будет облачно, иногда будет показываться солнце, пойдет дождь. При этом воздух прогреется до восемнадцати градусов тепла.Вильфанд также предупредил о сильных порывах ветра до семнадцати метров в секунду.

https://ria.ru/20210414/leto-1728170510.html

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2021

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество