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Приморца подозревают в удушении подростка цепью
Приморца подозревают в удушении подростка цепью
Жителя приморского города Большой Камень подозревают в том, что он задушил 15-летнего подростка цепью из-за конфликта и выкинул тело в водоем, подозреваемый... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T03:40
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россия
владивосток
приморский край
большой камень
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. Жителя приморского города Большой Камень подозревают в том, что он задушил 15-летнего подростка цепью из-за конфликта и выкинул тело в водоем, подозреваемый сознался в совершении преступления, сообщает СУСК России по Приморскому краю.В субботу в бессточном водоеме бывшего русла реки Сахарная, в 1,5 километра от дома по улице Чкалова в городе Большой Камень, обнаружили тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Ее причиной, по заключению эксперта, стала механическая асфиксия, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство"), информирует ведомство.В ведомстве уточняют, что для установления обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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россия, владивосток, приморский край, большой камень, происшествия

Приморца подозревают в удушении подростка цепью

03:40 02.05.2021 (обновлено: 09:33 02.05.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. Жителя приморского города Большой Камень подозревают в том, что он задушил 15-летнего подростка цепью из-за конфликта и выкинул тело в водоем, подозреваемый сознался в совершении преступления, сообщает СУСК России по Приморскому краю.
В субботу в бессточном водоеме бывшего русла реки Сахарная, в 1,5 километра от дома по улице Чкалова в городе Большой Камень, обнаружили тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Ее причиной, по заключению эксперта, стала механическая асфиксия, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство"), информирует ведомство.

"По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний местный житель. Он признался, что связал подростка, а затем задушил его цепью, после этого бросил тело в водоем. Мотивом преступления стал давний конфликт", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что для установления обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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