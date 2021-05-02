https://ria.ru/20210502/podozrevaemyy-1730881677.html

Приморца подозревают в удушении подростка цепью

Приморца подозревают в удушении подростка цепью

Жителя приморского города Большой Камень подозревают в том, что он задушил 15-летнего подростка цепью из-за конфликта и выкинул тело в водоем, подозреваемый... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T03:40

2021-05-02T03:40

2021-05-02T09:33

россия

владивосток

приморский край

большой камень

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. Жителя приморского города Большой Камень подозревают в том, что он задушил 15-летнего подростка цепью из-за конфликта и выкинул тело в водоем, подозреваемый сознался в совершении преступления, сообщает СУСК России по Приморскому краю.В субботу в бессточном водоеме бывшего русла реки Сахарная, в 1,5 километра от дома по улице Чкалова в городе Большой Камень, обнаружили тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Ее причиной, по заключению эксперта, стала механическая асфиксия, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство"), информирует ведомство.В ведомстве уточняют, что для установления обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20210430/rebenok-1730608377.html

россия

владивосток

приморский край

большой камень

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россия, владивосток, приморский край, большой камень, происшествия