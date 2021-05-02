https://ria.ru/20210502/parkovka-1730945259.html
Московские власти призвали не парковаться под деревьями
Московские власти призвали не парковаться под деревьями
Департамент транспорта Москвы призывает не парковаться под деревьями, обходить шаткие конструкции в воскресенье и понедельник. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T21:23
2021-05-02T21:23
2021-05-02T21:23
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы призывает не парковаться под деревьями, обходить шаткие конструкции в воскресенье и понедельник."Пожалуйста, по возможности, не пользуйтесь автомобилем и не паркуйтесь под деревьями. Если вы передвигаетесь пешком, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. В ближайшее время лучше побыть дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем 3 мая порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20210501/moskva-1730864453.html
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