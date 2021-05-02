https://ria.ru/20210502/oslozhneniya-1730901673.html

Мурашко рассказал об осложнениях у переболевших коронавирусом

Мурашко рассказал об осложнениях у переболевших коронавирусом

Около 25% перенесших коронавирус имеют различные осложнения и нуждаются в наблюдении врачей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T11:57

2021-05-02T11:57

2021-05-02T11:57

распространение коронавируса

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Около 25% перенесших коронавирус имеют различные осложнения и нуждаются в наблюдении врачей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."До 25 процентов людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".Он отметил, что до 10% перенесших коронавирусную инфекцию нуждаются в госпитализации и лечение уже неинфекционных заболеваний.

https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730883775.html

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2021

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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество