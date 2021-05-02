https://ria.ru/20210502/oslozhneniya-1730901673.html
Мурашко рассказал об осложнениях у переболевших коронавирусом
Мурашко рассказал об осложнениях у переболевших коронавирусом
Около 25% перенесших коронавирус имеют различные осложнения и нуждаются в наблюдении врачей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:57
2021-05-02T11:57
2021-05-02T11:57
распространение коронавируса
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Около 25% перенесших коронавирус имеют различные осложнения и нуждаются в наблюдении врачей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."До 25 процентов людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".Он отметил, что до 10% перенесших коронавирусную инфекцию нуждаются в госпитализации и лечение уже неинфекционных заболеваний.
https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730883775.html
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