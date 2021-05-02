Юрист рассказал, как можно получить двойной штраф за выброс мусора
06:14 02.05.2021 (обновлено: 10:54 02.05.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкС 1 января стартовала программа раздельного сбора отходов
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Гражданам, которые выбросили пакет с отходами возле дома, в подъезде или из окна, придется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей, рассказал "Российской газете" юрист Александр Татаринов.
По его словам, человек несет ответственность за бытовые отходы, пока не донес мешок с мусором до контейнера, поскольку до этого момента речь идет о его собственности.
"Это касается любого мусора, любого объема, от окурка до "картофельного" мешка с отходами", — предупреждает Татаринов.
Юрист подчеркнул, что правонарушителю, повторно застуканному за выбросом мусора в неположенном месте, выпишут двойной штраф. Также он назвал способ установить личность, которой принадлежат отходы, помимо камер наблюдения.
"В пакете с мусором могут быть, например, школьные тетради с фамилией ученика, квитанции с данными владельца, газеты, конверты с адресом. По характеру мусора можно определить, кому он принадлежит, мужчине или женщине", — советует он.
Татаринов отметил, что свидетелю правонарушения следует обратиться к участковому и тот составит акт.