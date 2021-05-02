https://ria.ru/20210502/musor-1730883503.html

Юрист рассказал, как можно получить двойной штраф за выброс мусора

Юрист рассказал, как можно получить двойной штраф за выброс мусора

Гражданам, которые выбросили пакет с отходами возле дома, в подъезде или из окна, придется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей, рассказал "Российской... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T06:14

2021-05-02T06:14

2021-05-02T10:54

александр татаринов (юрист)

россия

штрафы

жкх

мусор

общество

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Гражданам, которые выбросили пакет с отходами возле дома, в подъезде или из окна, придется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей, рассказал "Российской газете" юрист Александр Татаринов.По его словам, человек несет ответственность за бытовые отходы, пока не донес мешок с мусором до контейнера, поскольку до этого момента речь идет о его собственности.Юрист подчеркнул, что правонарушителю, повторно застуканному за выбросом мусора в неположенном месте, выпишут двойной штраф. Также он назвал способ установить личность, которой принадлежат отходы, помимо камер наблюдения.Татаринов отметил, что свидетелю правонарушения следует обратиться к участковому и тот составит акт.

https://ria.ru/20210501/izmeneniya-1730310907.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр татаринов (юрист), россия, штрафы, жкх, мусор, общество