Мишустин оценил вклад РПЦ в развитие России
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл во время встречи
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, отметив, что плодотворное взаимодействие РПЦ и государства служит на благо развития РФ, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Русская православная церковь, как и много веков назад, является хранительницей традиций нашего народа. Под вашим предстоятельством РПЦ ведет большую социальную, просветительскую и миротворческую деятельность. И, конечно, особого уважения и благодарности заслуживает помощь, которую она оказывает в борьбе с коронавирусной инфекцией. Важно, что плодотворное взаимодействие Русской православной церкви и государства служит на благо развития и процветания России", - говорится в тексте телеграммы.
Он также пожелал патриарху и всем православным христианам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.