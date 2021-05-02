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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210502/mishustin-1730878551.html
Мишустин оценил вклад РПЦ в развитие России
Мишустин оценил вклад РПЦ в развитие России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, отметив, что плодотворное взаимодействие РПЦ и государства... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T00:31
2021-05-02T00:31
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
россия
пасха
михаил мишустин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
москва
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, отметив, что плодотворное взаимодействие РПЦ и государства служит на благо развития РФ, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Он также пожелал патриарху и всем православным христианам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
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коронавирус в россии, россия, пасха, михаил мишустин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва, общество

Мишустин оценил вклад РПЦ в развитие России

00:31 02.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, отметив, что плодотворное взаимодействие РПЦ и государства служит на благо развития РФ, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Русская православная церковь, как и много веков назад, является хранительницей традиций нашего народа. Под вашим предстоятельством РПЦ ведет большую социальную, просветительскую и миротворческую деятельность. И, конечно, особого уважения и благодарности заслуживает помощь, которую она оказывает в борьбе с коронавирусной инфекцией. Важно, что плодотворное взаимодействие Русской православной церкви и государства служит на благо развития и процветания России", - говорится в тексте телеграммы.

Он также пожелал патриарху и всем православным христианам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииРоссияПасхаМихаил МишустинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваОбщество
 
 
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