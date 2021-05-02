Мишустин оценил вклад РПЦ в развитие России

"Русская православная церковь, как и много веков назад, является хранительницей традиций нашего народа. Под вашим предстоятельством РПЦ ведет большую социальную, просветительскую и миротворческую деятельность. И, конечно, особого уважения и благодарности заслуживает помощь, которую она оказывает в борьбе с коронавирусной инфекцией. Важно, что плодотворное взаимодействие Русской православной церкви и государства служит на благо развития и процветания России", - говорится в тексте телеграммы.