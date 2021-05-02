Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
07:53 02.05.2021 (обновлено: 07:56 02.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 30 апреля украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
"За истекшие сутки 1 мая <...> зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.
По данным представительства, украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Молодежное, Донецкий и Золотое-5.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.