https://ria.ru/20210502/lnr-1730885842.html

Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T07:53

2021-05-02T07:53

2021-05-02T07:56

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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 30 апреля украинские силовики два раза нарушили режим тишины.По данным представительства, украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Молодежное, Донецкий и Золотое-5."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210430/donbass-1730714138.html

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"Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе "Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе 2021-05-02T07:53 true PT1M52S

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, луганск, оон, украина, в мире