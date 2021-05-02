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Сестра Ким Чен Ына назвала агитацию против КНДР "происками отребья"
Сестра Ким Чен Ына назвала агитацию против КНДР "происками отребья"
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон резко осудила южнокорейское правительство за неспособность... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T15:29
2021-05-02T18:00
ким ё чжон
ким чен ын
южная корея
пхеньян
в мире
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СЕУЛ, 2 мая – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон резко осудила южнокорейское правительство за неспособность остановить запуск активистами на территорию КНДР шаров с антипхеньянскими листовками, и пообещала ответные меры, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее сообщалось, что группа южнокорейских активистов "Альянс движений за свободную Северную Корею" между 25 и 29 апреля в два этапа на 10 больших воздушных шарах отправила в КНДР 500 тысяч агитационных листовок, 500 брошюр и пять тысяч однодолларовых купюр.Ким Ё Чжон назвала акцию "непростительной провокацией" и осудила халатность южнокорейских властей, который позволили этому случиться."Южнокорейские власти опять оставили безрассудное бесчинство "перебежчиков с Севера" без внимания и не помешали ему… Мы, считая происки отребья на Юге серьезной провокацией в отношении нашего государства, будем рассматривать соответствующие меры", - заявила Ким Ё Чжон.Она добавила, что ответственность за возможные последствия полностью лежит на южнокорейских властях, которые не смогли держать под контролем своих "грязных отбросов общества", и КНДР больше нельзя "сидеть сложа руки"."Альянс движений за свободную Северную Корею" объединяет движения перебежчиков из КНДР и ранее неоднократно посылал шары с листовками на территорию Северной Кореи, несмотря на запрет южнокорейского правительства.Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. Отправка листовок в КНДР южнокорейскими активистами не раз вызывала напряжение в межкорейских отношениях, а летом этого года привела к прекращению почти всех контактов между двумя странами, после того как Пхеньян заявил, что у него "закончилось терпение".Парламент Южной Кореи 14 декабря принял поправки к закону о развитии межкорейских отношений, которые вводят запрет на отправку пропагандистских листовок и других объектов в Северную Корею. Теперь распространителям антисеверокорейских материалов может грозить до 3 лёт тюрьмы в Южной Корее, что, по мнению противников инициативы, ущемляет свободу слова и противоречит конституции.
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ким ё чжон, ким чен ын, южная корея, пхеньян, в мире

Сестра Ким Чен Ына назвала агитацию против КНДР "происками отребья"

15:29 02.05.2021 (обновлено: 18:00 02.05.2021)
 
© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© AP Photo / Jorge Silva
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СЕУЛ, 2 мая – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон резко осудила южнокорейское правительство за неспособность остановить запуск активистами на территорию КНДР шаров с антипхеньянскими листовками, и пообещала ответные меры, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что группа южнокорейских активистов "Альянс движений за свободную Северную Корею" между 25 и 29 апреля в два этапа на 10 больших воздушных шарах отправила в КНДР 500 тысяч агитационных листовок, 500 брошюр и пять тысяч однодолларовых купюр.
Ким Ё Чжон назвала акцию "непростительной провокацией" и осудила халатность южнокорейских властей, который позволили этому случиться.
"Южнокорейские власти опять оставили безрассудное бесчинство "перебежчиков с Севера" без внимания и не помешали ему… Мы, считая происки отребья на Юге серьезной провокацией в отношении нашего государства, будем рассматривать соответствующие меры", - заявила Ким Ё Чжон.
Она добавила, что ответственность за возможные последствия полностью лежит на южнокорейских властях, которые не смогли держать под контролем своих "грязных отбросов общества", и КНДР больше нельзя "сидеть сложа руки".
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"Альянс движений за свободную Северную Корею" объединяет движения перебежчиков из КНДР и ранее неоднократно посылал шары с листовками на территорию Северной Кореи, несмотря на запрет южнокорейского правительства.
Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. Отправка листовок в КНДР южнокорейскими активистами не раз вызывала напряжение в межкорейских отношениях, а летом этого года привела к прекращению почти всех контактов между двумя странами, после того как Пхеньян заявил, что у него "закончилось терпение".
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Парламент Южной Кореи 14 декабря принял поправки к закону о развитии межкорейских отношений, которые вводят запрет на отправку пропагандистских листовок и других объектов в Северную Корею. Теперь распространителям антисеверокорейских материалов может грозить до 3 лёт тюрьмы в Южной Корее, что, по мнению противников инициативы, ущемляет свободу слова и противоречит конституции.
 
Ким Ё ЧжонКим Чен ЫнЮжная КореяПхеньянВ мире
 
 
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