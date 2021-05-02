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Сестра Ким Чен Ына назвала агитацию против КНДР "происками отребья"

Сестра Ким Чен Ына назвала агитацию против КНДР "происками отребья"

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон резко осудила южнокорейское правительство за неспособность... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T15:29

2021-05-02T15:29

2021-05-02T18:00

ким ё чжон

ким чен ын

южная корея

пхеньян

в мире

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СЕУЛ, 2 мая – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон резко осудила южнокорейское правительство за неспособность остановить запуск активистами на территорию КНДР шаров с антипхеньянскими листовками, и пообещала ответные меры, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее сообщалось, что группа южнокорейских активистов "Альянс движений за свободную Северную Корею" между 25 и 29 апреля в два этапа на 10 больших воздушных шарах отправила в КНДР 500 тысяч агитационных листовок, 500 брошюр и пять тысяч однодолларовых купюр.Ким Ё Чжон назвала акцию "непростительной провокацией" и осудила халатность южнокорейских властей, который позволили этому случиться."Южнокорейские власти опять оставили безрассудное бесчинство "перебежчиков с Севера" без внимания и не помешали ему… Мы, считая происки отребья на Юге серьезной провокацией в отношении нашего государства, будем рассматривать соответствующие меры", - заявила Ким Ё Чжон.Она добавила, что ответственность за возможные последствия полностью лежит на южнокорейских властях, которые не смогли держать под контролем своих "грязных отбросов общества", и КНДР больше нельзя "сидеть сложа руки"."Альянс движений за свободную Северную Корею" объединяет движения перебежчиков из КНДР и ранее неоднократно посылал шары с листовками на территорию Северной Кореи, несмотря на запрет южнокорейского правительства.Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. Отправка листовок в КНДР южнокорейскими активистами не раз вызывала напряжение в межкорейских отношениях, а летом этого года привела к прекращению почти всех контактов между двумя странами, после того как Пхеньян заявил, что у него "закончилось терпение".Парламент Южной Кореи 14 декабря принял поправки к закону о развитии межкорейских отношений, которые вводят запрет на отправку пропагандистских листовок и других объектов в Северную Корею. Теперь распространителям антисеверокорейских материалов может грозить до 3 лёт тюрьмы в Южной Корее, что, по мнению противников инициативы, ущемляет свободу слова и противоречит конституции.

https://ria.ru/20210410/kazn-1727724453.html

https://ria.ru/20210314/kndr-1601118608.html

южная корея

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким ё чжон, ким чен ын, южная корея, пхеньян, в мире